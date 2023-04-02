墮胎權 將成2024大選首要議題? 不同族裔專家線上會談
聯邦最高法院去年6月對多布斯訴傑克遜婦女健康組織案（Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization）的裁決，推翻了美國人已享有50年的墮胎權。數據顯示，幾乎三分之二尋求墮胎的婦女來自有色人種社區，但在討論女性生殖健康議題時，這一點經常被忽略。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）3月31日舉行線上媒體會，邀請不同族裔的專家代表，分析多布斯判決對去年中期選舉的影響，以及墮胎權是否會成為2024年大選中選民和候選人心中的首要問題。
全美廢除「墮胎法」協會（NARAL）下屬的「支持選擇權」（Pro-Choice America）組織副總裁吉魯（Angela Vasquez-Giroux）表示，根據NARAL在去年選舉後進行的民意調查結果，墮胎在中期選舉中發揮了核心作用。關鍵戰場州45%的選民表示，墮胎在他們的投票決定中發揮作用比過去大。此外，52%的選民擔心反對墮胎選擇權的共和黨人會試圖禁止墮胎。
許多政治專家認為，最高法院在2022年中期選舉前幾個月做出的推翻墮胎權決定，是「政治自殺」。「他們看見藍色（They See Blue）」是一個致力於動員和吸引南亞裔美國人投票支持民主黨的非營利組織，作為活動現場組織者，斯里尼瓦薩拉加萬（Suba Srinivasaraghavan）認為，正是由於墮胎權被推翻，共和黨人期待的紅色浪潮並沒有出現。墮胎突然成為許多選民和候選人最關注的議題，投票的人激增，志願服務也激增，這是一個令人震驚的轉變。
全國亞太裔美國婦女論壇(National Asian Pacific American Women's Forum，NAPAWF)首席政策和政府事務官許伊馮娜（Yvonne Hsu）指出，即使在墮胎權被推翻以前，由於財務、經濟和語言障礙，以及與性健康和生殖健康相關的文化恥辱感，許多亞太裔女性和其他有色人種女性無法進行墮胎。多布斯案的裁決，對尋求墮胎的亞太裔女性造成進一步的打擊，因為它創造了一種環境，讓各個州有勇氣公然制定自己的墮胎限制或禁令。
許伊馮娜表示，NAPAWF正在佛羅里達、喬治亞和德州等關鍵州，開展動員亞裔女性選民的工作，重點是首次接觸投票的選民，並打擊有關投票和選舉的錯誤信息。近年南部州亞裔人口不斷增長，但主流的選舉外展活動並沒有接觸到他們，尤其是那些不說英語的人。
拉丁裔女性生殖司法研究所全國執行總監羅德里格斯（Lupe Rodriguez）認為，墮胎禁令對拉丁裔和其他有色人種的影響最大，他們可能從事多項勞務工作，沒有病假或保險，生活在服務欠缺的社區，也通常沒有時間或金錢前往其他州進行墮胎。
「我們自己的聲音：全國黑人婦女生殖正義議程」（In Our Own Voice: National Black Women's Reproductive Justice Agenda）政府事務副總裁貝勒（Ebony Baylor）表示，確保非裔社區能夠獲得生殖保健的機會，不僅包括安全和負擔得起的墮胎，同時還要滿足其他社區的需求。她指出，非裔婦女在面臨有關生活、家庭和社區的重要決定時，不會考慮誰最能代表她們，而是考慮很多現實問題，包括醫療保健、清潔水、兒童保育、社會正義等等。
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