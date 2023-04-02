墮胎權 將成2024大選首要議題? 不同族裔專家線上會談

「支持選擇權美國 」副總裁吉魯引用去年選舉後的民意調查結果表示，墮胎在中期選舉中發揮了核心作用。（少數族裔媒體服務EMS提供）

聯邦最高法院去年6月對多布斯訴傑克遜婦女健康組織案（Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization）的裁決，推翻了美國人已享有50年的墮胎 權。數據顯示，幾乎三分之二尋求墮胎的婦女來自有色人種社區，但在討論女性生殖健康議題時，這一點經常被忽略。少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）3月31日舉行線上媒體會，邀請不同族裔的專家代表，分析多布斯判決對去年中期選舉的影響，以及墮胎權是否會成為2024年大選中選民和候選人心中的首要問題。

全美廢除「墮胎法」協會（NARAL）下屬的「支持選擇權」（Pro-Choice America）組織副總裁吉魯（Angela Vasquez-Giroux）表示，根據NARAL在去年選舉後進行的民意調查結果，墮胎在中期選舉中發揮了核心作用。關鍵戰場州45%的選民表示，墮胎在他們的投票 決定中發揮作用比過去大。此外，52%的選民擔心反對墮胎選擇權的共和黨人會試圖禁止墮胎。

「他們看見藍色」的斯里尼瓦薩拉加萬表示，墮胎權被推翻後，她看到投票人數激增，志願服務也激增。（少數族裔媒體服務EMS提供）

許多政治專家認為，最高法院在2022年中期選舉前幾個月做出的推翻墮胎權決定，是「政治自殺」。「他們看見藍色（They See Blue）」是一個致力於動員和吸引南亞裔 美國人投票支持民主黨的非營利組織，作為活動現場組織者，斯里尼瓦薩拉加萬（Suba Srinivasaraghavan）認為，正是由於墮胎權被推翻，共和黨人期待的紅色浪潮並沒有出現。墮胎突然成為許多選民和候選人最關注的議題，投票的人激增，志願服務也激增，這是一個令人震驚的轉變。

全國亞太裔美國婦女論壇首席政策和政府事務官許伊馮娜指出，多布斯案的裁決對尋求墮胎的亞太裔女性造成了進一步打擊。（少數族裔媒體服務EMS提供）

全國亞太裔美國婦女論壇(National Asian Pacific American Women's Forum，NAPAWF)首席政策和政府事務官許伊馮娜（Yvonne Hsu）指出，即使在墮胎權被推翻以前，由於財務、經濟和語言障礙，以及與性健康和生殖健康相關的文化恥辱感，許多亞太裔女性和其他有色人種女性無法進行墮胎。多布斯案的裁決，對尋求墮胎的亞太裔女性造成進一步的打擊，因為它創造了一種環境，讓各個州有勇氣公然制定自己的墮胎限制或禁令。

許伊馮娜表示，NAPAWF正在佛羅里達、喬治亞和德州等關鍵州，開展動員亞裔女性選民的工作，重點是首次接觸投票的選民，並打擊有關投票和選舉的錯誤信息。近年南部州亞裔人口不斷增長，但主流的選舉外展活動並沒有接觸到他們，尤其是那些不說英語的人。

拉丁裔女性生殖司法研究所全國執行總監羅德里格斯表示，許多拉丁裔沒有病假或保險，生活在服務欠缺的社區，通常也沒有時間或金錢前往外州墮胎。（少數族裔媒體服務EMS提供）

拉丁裔女性生殖司法研究所全國執行總監羅德里格斯（Lupe Rodriguez）認為，墮胎禁令對拉丁裔和其他有色人種的影響最大，他們可能從事多項勞務工作，沒有病假或保險，生活在服務欠缺的社區，也通常沒有時間或金錢前往其他州進行墮胎。

「我們自己的聲音：全國黑人婦女的生殖正義議程」政府事務副總裁貝勒表示，非裔婦女在面臨有關其生活、家庭和社區的重要決定時，不會考慮誰最能代表她們，而是考慮很多現實問題，包括醫療保健、清潔水、兒童保育、社會正義等等。（少數族裔媒體服務EMS提供）