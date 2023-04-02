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灣區大城空置店面多 郊區小城更空蕩蕩

編譯組／灣區1日電
灣區空置店面問題不只出現在大城市市中心，郊區城市也有。（Getty Images）
灣區空置店面問題不只出現在大城市市中心，郊區城市也有。（Getty Images）

歡迎來到Google總部和美食熱點Castro Street的所在地山景城。然而，從主要道路El Camino Real進入山景城後，映入眼簾的是許多已關門的商店，空蕩蕩的景觀出現在這個居民平均年收入高達15萬8000元的城市裡，讓人十分詫異。

但是，這個現象不只出現在山景城，也出現在灣區其他許多城市，包括聖荷西、聖他克拉拉市、桑尼維爾、巴洛阿圖、紅木城、佛利蒙和屋崙。灣區前三大城市聖荷西、屋崙和舊金山市的市中心陷入困境受到廣泛關注，但郊區城市面對的類似困境卻少有人提及。

原本已受到網路購物興起影響的餐廳和實體零售商店，明顯因新冠疫情實施居家避疫和遠距工作進一步受到重創，但拖累商業的還有其他較不明顯的因素。

在上一世紀的60年代和70年代，灣區開始從果園轉型為郊區城市，大量建築物如雨後春筍般崛起。這些建築物現在已經老舊，但更新成本讓潛在租戶和業主望而卻步，而新建築空間租金相對昂貴。雪上加霜的是，1978年通過的13號提案（Proposition 13）允許許多舊購物中心和社區小商場繼續享有低物業稅。

聖荷西州大城市與地區規畫教授史奈德（Kelly Snider）說：「這一整套違反情理的獎勵措施，反而讓已經蕭條的零售空間長期被空置。」

史奈德指出，由於物業稅較低，老舊建築物的業主仍然可以在只租出兩成到三成店面的情況下獲利。許多業主因為負擔不起，選擇不翻新物業。這些房東通常喜歡短期租賃，這樣就可以輕易提高租金或出售物業，但零售租戶通常希望簽下較長的租約。

灣區一些城市正在嘗試透過提供補助金、處以罰金、重新開發等方式來解決問題。以聖他克拉拉市為例，他們正在為El Camino Real地區制定一項大規模的重新開發計畫，希望將商場改建為一樓為零售店面、以上樓層為住房單位的建築，但這項策略是否能解決店面空置問題，現在仍未知。

究竟灣區店面空置問題有多嚴重？沒有人知道。一些城市承認，他們的店面空置率數據來自商業房地產報告，但這些報告並未包括目前空置的物業。

金寶市（Campbell）經濟發展經理在2月提交給市議會的一份備忘錄中指出，該市商店空置率似乎很低，但較小、位置較差的社區商場的空置率可能高得多，但數據並沒有追蹤它們。

聖荷西市府發言人委拉斯奎茲（Carlos Velazquez）也指出，聖荷西有成千上萬個店面，根本沒有足夠的人力資源來計算空置率。

灣區 聖荷西 租金

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