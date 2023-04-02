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運動家屋崙新球場 環評訴訟贏了

記者張曼琳／屋崙報導
新建的霍華德海濱球場將擁有可容納3萬5000個座位的體育場、170萬平方英尺的商業和零售空間。(取自運動家隊網站)
新建的霍華德海濱球場將擁有可容納3萬5000個座位的體育場、170萬平方英尺的商業和零售空間。(取自運動家隊網站)

職棒大聯盟運動家隊(A's)在屋崙港口霍華德碼頭（Howard Terminal）建造新海濱球場的計畫，3月30日贏得了一項重大法律挑戰。去年4月，屋崙港口工人、卡車司機和貨運碼頭運營商聯合起訴了運動家隊，指運動家隊沒有對球場開發造成的環境影響做充分評估。阿拉米達縣高等法院30日裁定，新球場的環境評估很充分。

根據「舊金山紀事報」報導，上周四阿縣高等法院裁定，該體育場項目和周邊開發的環境審查很周詳充分，因此決定維持阿縣高等法院法官塞利格曼（Brad Seligman）去年9月的裁決。裁決表明，屋崙市環境審查發現，運動家隊已採取足夠的措施，限制新球場的空氣和水污染及其他潛在環境危害，並且還證明了新球場計畫比翻新現有的屋崙體育館更具優勢，因此法院駁回了原告對運動家的所有索賠。

同時，法院也在裁決中也指出，新球場計畫如果說有不足，那就是沒有具體說明如何應對沿海離岸風對球場及其活動帶來的可能影響。

計畫新建的霍華德海濱球場將擁有可容納3萬5000個座位的比賽場館、170萬平方英尺的商業和零售空間、約3000 套住宅、400間酒店客房、一個3500個座位的表演場地，以及8英畝的開放空間等設施。

東屋崙體育場聯盟（The East Oakland Stadium Alliance）一開始就反對新海濱球場項目，該聯盟認為建造海濱球場將擾亂港口運營。

前市長薛麗比是新球場計畫的重要支持者。今年1月宣誓就任的新市長盛桃（Sheng Thao）也在30日發布推文，慶祝運動家隊在法庭上的勝利。盛桃在推文中寫到：「這對整個灣區和屋崙的居民和球迷來說，是個好消息。」她也向媒體表示，「屋崙市不僅遵守了法律，而且進行了徹底而周到的『環境審查』。」屋崙將繼續升級基礎設施，以便我們能夠支持可持續、有彈性社區並促進經濟發展。「現在我們離實現目標又近了一步。兩個法院都做出了有利於屋崙市的裁決，我們希望能夠齊心協力改善屋崙市。」

屋崙 灣區 舊金山

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