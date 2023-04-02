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金寶圖書館翻新 獲520萬奧援

記者葛歆睿╱南灣報導
由於州府和地方機構提供520萬元撥款，翻新金寶圖書館的項目有了新的進展。（記者葛歆睿╱翻攝）
由於州府和地方機構提供520萬元撥款，翻新金寶圖書館的項目有了新的進展。（記者葛歆睿╱翻攝）

南灣金寶圖書館（Campbell Library）的翻新項目，獲得了超過520萬元的撥款和贈款，為項目的推動帶來新的動力。

根據金寶市政府的說法，加州政府正計畫向各地圖書館提供撥款，以滿足基礎設施和維護需求。金寶圖書館翻新設計已進入最後階段，由於從州圖書館建設前瞻計畫（Building Forward Grant Program），獲得471萬8450元的額外資金，能夠結合一些關鍵功能，提升可持續性、安全性，包括將大樓改造成全電力設施，並在停電時增加新的應急備用發電機系統。這筆撥款也有助於支付疫情後激增的建築成本。此外，矽谷清潔能源也承諾提供50萬元，幫助圖書館結束天然氣的使用。

該圖書館總面積為2萬4000平方英尺，是金寶最大的運營設施之一。金寶副市長、同時也是圖書館聯合權力機構委員會成員的蘭德里（Susan M. Landry）表示，額外獲得520萬元的資金，可以將圖書館轉變為全電力設施，使金寶離更清潔、更環保、更節能的城市願景又近了一步。

圖書館翻新項目原本由該市O提案（Measure O）資助，這是金寶市選民於2018年批准的一項5000萬元的債券。新獲得撥款資金允許金寶將O提案的資金分配給圖書館翻新工作的其他方面，包括建築美學和降噪音。

該項目預計將於今年春季進行招標，施工定於夏季開始，大約需要一年半的時間才能完成。

在裝修完成之前，圖書館最受歡迎的資料和核心服務將轉移至金寶快遞圖書館（Campbell Express library），繼續為社區提供服務。

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