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口罩令、疫苗令 聖縣下周取消 衛生局：仍會密切監控

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣下周取消口罩令與疫苗令，但衛生局提醒仍要密切監視患病數據，隨時調整防疫策略。（記者王子涵／攝影）
聖縣下周取消口罩令與疫苗令，但衛生局提醒仍要密切監視患病數據，隨時調整防疫策略。（記者王子涵／攝影）

進入4月，加州取消了口罩令與疫苗令，州長紐森（Gavin Newsom）上個月宣布疫情緊急狀態已經結束。聖他克拉拉縣公共衛生部門對此一直保持謹慎的態度，但表示將遵循州的防疫新政，從下周開始，高風險場所和醫療機構，不再要求佩戴口罩，包括監獄、收容所和療養院等；醫護人員也無需強制接種新冠疫苗；感染病毒的患者，在自行隔離五天後便可返回工作。

聖縣衛生部發言人表示，部分病患和長期需要醫療服務的人們依然面臨威脅，尤其是在高傳播期的時候，「但總的來說，聖縣公共衛生局將順應州和聯邦的疫情新規」。

聖縣規定，在冬季(每年11月至3月)結束前，人們進入醫療機構需要佩戴口罩，以免病毒傳播導致群體感染，造成醫院人滿為患。口罩和疫苗令結束後，縣官員仍強烈要求醫療機構密切監控本地患病數據，按情況及時調整政策，最大程度保護患者；該縣的疫情數據板將繼續運行，並定時發布相關數據。

聖縣自疫情爆發以來，一直走在抗疫的最前沿。2020年2月10日，新冠疫情成為全國突發公共衛生事件，聖縣率先響應，當時全國僅報告13例病例，聖縣就有兩例。

史丹福大學全球健康、傳染病和流行學教授馬爾多納多（Yvonne Maldonado）博士表示，新冠病毒並沒有消失，「我們應當繼續監測疫情趨勢，評估是否需要施打額外的加強針。」但是，「隨著疫苗的普及，人體對病毒已形成高度的免疫力，現在是解除緊急狀態的合適時機。」不過她表示，施打加強針的人口仍然處於低水平，她敦促居民應該及時接種。

聖縣僅有三分之一的居民接受了最新的二價疫苗施打，12%的居民仍然沒有完成最初的三針疫苗序列，加州只有25%的符合施打條件的人口接種了二價疫苗。

馬爾多納多補充道，戴口罩是減少病毒傳播的有效工具，醫護人員應該接種疫苗，以提高患者和醫護人員的免疫力。

儘管防疫取得重大進展，但聖縣廢水樣本中的新冠病毒含量仍處於中高水平，去年11月的水平甚至超過疫情最頂峰時期。衛生局局長柯迪（Dr. Sara Cody）曾強調，公共醫療系統目前已經被嚴重透支，醫療工作者連續奮戰三年，若有新的疫情攻勢將難以招架。

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