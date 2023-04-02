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第7屆金山攝影師聯展 230幅作品吸睛

記者王子涵／聖荷西報導
一等獎得主張寶平與其作品「疊羅漢」。（記者王子涵／攝影）
一等獎得主張寶平與其作品「疊羅漢」。（記者王子涵／攝影）

第七屆舊金山攝影師聯盟國際攝影展4月1日在聖荷西飛揚藝術中心開幕，本屆展覽共230幅作品參展，其中28幅作品獲獎，分為自然、人文、風光和手機攝影四大類。中領館副總領事鄒永紅、舊金山中華藝術學會名譽會長古銑賢、薩拉度加市議員趙嬿等參加開幕式。

舊金山攝影師聯盟會長董旭東表示，攝影人是時代的見證者，美的創造者。「學習交流、共同提高是我們的目標。」董旭東說：「攝影展是義工團隊共同努力的結果，我是被義工團隊推著走的。我們共有22位義工，大部分是矽谷工程師，一半擁有博士學位，個個都是精兵強將。」

第七屆舊金山攝影師聯盟國際攝影展共230幅作品參展，其中28幅作品獲獎。（記者王...
第七屆舊金山攝影師聯盟國際攝影展共230幅作品參展，其中28幅作品獲獎。（記者王子涵／攝影）

鄒永紅表示，國際攝影展是中美人文交流的平台，有利於促進兩國文化交流。在當前中美關係面臨困難的特殊時期，更需要華僑華人用行動展現良好形象，說好中國故事，增進中美正常交流。

古銑賢表示，海外華人藝術團體普遍比較弱勢，都是愛好者自發組織，攝影展能夠一年一年堅持下去到第七屆，大部分作品還富有水準，十分難得。

他指出，繪畫與攝影像近親一樣，相互影響刺激。古銑賢說：「很多現代繪畫、超現代繪畫能夠看出有攝影光影解析的痕跡。」

董旭東表示，好的攝影作品有三大元素：人文、歷史和情懷。「攝影作為藝術手段來講只有100年歷史，屬於新東西，現在已經被歸為藝術類。」攝影也分出許多分支，本屆參展作品大多屬於傳統攝影作品，後期數碼再創作較少。

洛杉磯攝影家協會秘書長張寶平同時獲得自然與人文類一等獎，他表示今年的攝影展比去年更好，作品層次也更進一步。其獲獎作品「疊羅漢」是兩隻鶚在空中疊在了一起。「我拍47年了，就碰見這一次。」張寶平說，「抓到這一瞬間，太不容易，一輩子可能就是這一個機會。這不像風景，今天拍不到可以明天拍，哪怕1000年以後都還在那裡，但有些東西是可遇不可求的。」

230幅參展作品都被收錄進攝影集，裝訂成冊。董旭東表示其難度很高。「這是一個門檻。相比於網絡攝影展，實體攝影集的製作過程有許多技術難關。」

會長董旭東（左）贈予副總領事鄒永紅（右）攝影集。（記者王子涵／攝影）
會長董旭東（左）贈予副總領事鄒永紅（右）攝影集。（記者王子涵／攝影）

攝影 影展 舊金山

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