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尹集成會東灣社區領袖 促亞太裔團結合作

記者張曼琳／屋崙報導
羅峰（左）向楊子忠頒發賀狀，感謝他為社區的貢獻。（記者張曼琳／攝影）
羅峰（左）向楊子忠頒發賀狀，感謝他為社區的貢獻。（記者張曼琳／攝影）

麥當勞大王、亞太公共事務聯盟（APAPA）和「尹氏莊園」（ Yin Ranch）創始人尹集成（C.C Yin）31日到訪屋崙華埠社區，與屋崙市長盛桃(Sheng Thao)、 阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）、屋崙華促會主席莊錦鎮、副主席彭一玲及加州廢品回收公司（California Waste Solution，Inc）越南華裔東主楊子忠等會面，探討促進亞太裔社區領袖間的合作和團結。

一行人31日中午在屋崙華埠富興中心二樓的日本料理餐廳會面；尹集成表示，近年來亞太裔社區影響力逐步增強，他回顧在2001年與幾位志同道合的朋友創立APAPA的原因，就是要讓亞裔在美國能有更多立足之地。APAPA一直團結亞裔和其他族裔，融入主流、對抗歧視，讓自身更強大，或許有朝一日成立自己的政黨。他希望APAPA可以繼續發展，不斷接納新成員，這也是他本次到屋崙華埠與新一代亞太裔領袖會面的原因。

屋崙市長盛桃學生時代曾在APAPA做過實習生，這次在屋崙見到尹集成格外親切；兩人擁抱並合影留念，雙方也就亞太裔議題進行交流。尹集成為盛桃取得的成就感到驕傲，表示將會繼續支持她，尹集成也感謝當地亞太裔商業主對社區的貢獻。

阿縣估值官羅峰參加會面，並頒發加州廢品回收公司東主楊子忠賀狀，感謝他為社區做出的貢獻。在2022年初，屋崙華埠面臨治安危機，屋崙華促會和加州廢品回收公司捐贈8萬元，幫助警局購買6架無人機，組建無人機執法分隊，以支持警局工作，更好的打擊犯罪。

談話中，尹集成提到他和屋崙的淵源，他1982年在屋崙國際大道（International Blvd）接手一家瀕臨倒閉的麥當勞餐廳，從此翻轉人生，因此，他對屋崙市的治安現狀對商業造成的影響感同身受。

尹集成還提及2020年LNX山火中被部分燒毀的「尹氏莊園」重建工程，他表示，已經和家人決定將部分被燒毀的「尹氏莊園」捐給加州政府，打造一所亞太裔歷史博物館，讓更多人意識到亞裔在美國社會做出的貢獻。

尹集成表示，今年APAPA將步入22周年，22年來，APAPA在全美遍地開花，包括南北加州、俄亥俄州、紐約等地都有分支機構，APAPA目前最重要的工作使命，就是培養年輕一代的公共事務參與精神，從而激發亞裔年輕人的參政參選、議政投票的熱情和主動性。

APAP創始人尹集成（右起）與越南華裔東主楊子忠、阿拉米達縣估值官羅峰會面。（記...
APAP創始人尹集成（右起）與越南華裔東主楊子忠、阿拉米達縣估值官羅峰會面。（記者張曼琳／攝影）
尹集成（左三）31日到訪屋崙華埠社區與屋崙市長盛桃(左四)、 阿拉米達縣估值官羅...
尹集成（左三）31日到訪屋崙華埠社區與屋崙市長盛桃(左四)、 阿拉米達縣估值官羅峰（左五）會面。（記者張曼琳／攝影）

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