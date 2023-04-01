昔日繁榮不再 舊金山市場街大樓沒落

在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，經濟衰退也是同樣力道。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。(Getty Images)

舊金山 市政中心附近街區一棟大樓，地址為1455 market St.，可展現從繁榮到蕭條的變化。這座樓曾是多家科技企業總部所在地，但已紛紛移出，網站論壇「Reddit」縮小辦公空間，也將遷出大樓至新址。

Reddit於2019年來到市場街這棟樓時，氣氛並不像現在，而是有許多科技大廠Uber、Square(現稱為Block)、WeWork等品牌科技公司加入。美國銀行於1974年購買包括這棟大樓的占地近2畝土地，以建造一個運算中心處理支票 與存款單等日常理財事項。

1980年代，其他需要大面積空間的公司，也會選擇舊金山而非東灣作為基地。然而，科技進步到遠距工作者可輕鬆遠至奧克拉荷馬州 或印度工作，辦公大樓開始清空。「哈德遜太平洋地產公司」(Hudson Pacific Properties)於2009年買下1455 market St.地址大樓，主席柯曼(Victor Coleman)曾表示，舊金山沒有太多可用的建築面積，建築大樓必須向上發展。

但是，可上升的東西就可能下降。Uber選在米慎灣(Mission Bay)打造一個外觀亮眼的總部，南面是大通中心(Chase Center)、東面是海濱公園。Square正遷移到屋崙上城郊區、由一家前百貨公司建築改造。疫情之前，WeWork似乎計畫在美國每個繁榮城市租賃可用空間，但現在僅有舊金山十個地點。

一旦Reddit移出大樓、9月搬至地址303 Second St.辦公大樓，在地址1455 market St.大樓唯一剩下的大租戶，會是Muni的交通管理中心。

在辦公大樓內，從辦公室轉換為公寓或文化空間，有其意義。哈德遜太平洋地產公司強調大樓為專注創新中心，空間設計目標是盡可能容納最多工作者。但是，舊金山現今辦公室空置率近30%，Salesforce與Facebook等公司提供員工在辦公空間多層樓辦公區域，又更多辦公選擇。

這就是城市運作方式。在繁盛時期，經濟浪潮上漲既快又遠，似乎永遠不會停止。然而，經濟衰退或變糟，也以同樣力道消退。幸運的是，舊金山市中心浪潮已降至最低點。但這是另一個城市真理：我們從不會知道未來的模樣。