聯邦監察員：屋崙警局將續接受監管

屋崙警察局前隊長Wilson Lau。(KTV電視台)

聯邦監察員華沙(Robert Warshaw)撰寫的最新屋崙 警局評估報告30日出爐,報告得出一個嚴厲的結論:屋崙警察 局面臨「有關警察自我監管能力的嚴重問題」。由於越來越多不當行為和醜聞發生,導致更多不佳後果,因此報告認為,屋崙警察部門無法很快從聯邦監察部門的監管名單中移除。

截至去年底,屋崙警察局原本有望通過完全遵守聯邦法官歐瑞克(William Orrick)要求的一系列改革,並因此結束長達20年的聯邦監督,但是監察員華沙所寫的最新報告結果發現,屋崙警方未能確保「以公平並連貫的方式施行紀律」(discipline is imposed in a fair and consistent manner)。

報告結論指出,屋崙警察組織長久以來隱藏的問題,已經在加深並持續發展,並且再次復發;儘管在遵守規定任務執行方面,取得毋庸置疑的進展,但各種文化的缺陷依然存在。

今年1月的獨立報告發現,一名屋崙警察肇事逃逸,之後有更高級別的警官為其掩蓋大部分的不當行為,而警察局長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong)倉促簽署經過淡化處理的內部事務調查。阿姆斯壯隨後被屋崙市長盛桃(Mayor Sheng Thao)免職。

此外,1月份被指控蓄意破壞對一名警察不當行為內部調查的警察隊長劉傳強(Wilson Lau),上周被東灣地區公園局警隊解職。被控有不當行為的警察MichaelChung仍在帶薪休假,因為肇事逃逸,並涉及在屋崙警局大樓電梯使用軍用武器事件。

法官歐瑞克1月份表示,已保留對屋崙警局的聯邦監督20年,警方醜聞百出。

醜聞中最引人注意的,是警長阿姆斯壯被新科市長盛桃解雇。社區有人認為他理所當然應被究責,但也有人認為他被不公平地當作代罪羔羊。

上個月,盛桃表示,阿姆斯壯為復職而進行長期公開的運作,促使她決定劃清界線。華沙報告指出,最近事態發展中,市長盛桃堅持了問責文化所需的領導力,市長已訂下基調,將問責延伸到警察部門,無論是在落實符合規定的紀律,或是扭轉警察局內部的文化。

此外,根據KTVU電視台報導,捲入屋崙前警察局長阿姆斯特朗被停職和被解雇事件的前屋崙警隊長劉傳強(Wilson Lau),現在失去他在東灣地區公園區的工作。

據公園區發言人梅森(Dave Mason)表示,劉傳強在3月23日「在營業結束時獲得自由」。劉傳強在2022年5月至7月之間從屋崙警局辭職,在一家獨立事務所Clarence Dyer&Cohen對屋崙警局進行調查後,發現劉傳強曾命令一名下屬淡化一份中士的過失報告,報告涉及警局中士鍾迪倫(Michael Chung)捲入一宗舊金山 肇事逃逸事件。該事件是導致前警察局局長阿姆斯特朗被市長盛桃停職,及之後在今年2月被解雇的原因之一。