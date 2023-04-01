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哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

哈利梅根做慈善 獲矽谷大筆匿名捐款 去年達1300萬元

編譯組／灣區31日電
文件顯示，哈利與梅根的慈善事業Archewell基金會資金主要來自灣區。（Getty Images）
文件顯示，哈利與梅根的慈善事業Archewell基金會資金主要來自灣區。（Getty Images）

英國哈利王子與妻子梅根的慈善組織Archewell基金會今年稍早公布年度報告，對這對夫婦的「影響力」作出驚人的聲明，指他們已在全球提供超過1200萬劑新冠疫苗、協助在美國重新安置超過17萬名阿富汗和烏克蘭難民。

儘管聲明中一些說法難以證實，可能是公關文宣，但美國國稅局最新文件顯示，哈利和梅根的慈善組織在2021年的捐款總額超過1300萬元。

文件還顯示，哈利與梅根能這麼慷慨，主要與灣區有關。在Archewell基金會申報的2021年收入中，有1300多萬元來自兩位神秘的捐款者，其中一筆1000萬元捐款來自矽谷社區基金會（Silicon Valley Community Foundation，簡稱SVCF）。

SVCF是一家位於山景城的大型非牟利組織，根據其年度報告，他們在2021年向將近6000家非牟利組織提供了創紀錄的27億元捐款。SVCF的網站表示，他們是聖他克拉拉縣和聖馬刁縣非牟利組織的最大支持者，2022年捐出超過5億4800萬元給整個灣區的非牟利組織。

SVCF提供富裕人士一種所謂「捐贈者建議基金」（Donor-Advised Fund，簡稱DAF）的匿名免稅捐款方式。透過DAF，人們可以將資產存入非牟利組織，直接將錢流向他們屬意的對象，同時獲得即時的稅金減免和隱私保障。

Archewell基金會成立於2020年，營運第一年只獲得不到5萬元捐款。透過2021年這兩筆大額捐款，Archewell基金會獲得的捐款金額激增為1300萬零4470元，而基金會本身並沒有進行任何籌款活動。

文件顯示，哈利與梅根平均每周只工作1小時，但沒有支薪。相對地，平均每周同樣只工作1小時的基金會執行長霍特（James Holt）年薪高達6萬3000元，時薪約1200元。

Archewell基金會2021年的行政費用共36萬9925元，其中包括了霍爾的年薪6萬3000元、法律費用21萬3555元和會議支出3萬4521元，剩餘約900萬元的儲備金。

被問到Archewell基金會為何沒有捐出更多資金給其他有需要的人，基金會發言人表示，非牟利組織只使用捐款的一小部分是正常的，預計未來幾年他們會再使用數百萬元。

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