查維斯幕僚長 杜安參選聖縣議員 力拚成為首位越裔縣議員

聖縣縣議員查維斯的幕僚長杜安（發言者）計畫接替查維斯，競選第二區縣議員。（記者王子涵／翻攝）

聖縣縣議員查維斯（Cindy Chavez）的幕僚長杜安（Betty Duong），計畫在本周日宣布競選第二區縣議員，接替查维斯任滿留下的位置。若競選成功，杜安將成為聖縣首位越裔縣議員。

查维斯的任期將於2024年結束，在去年聖荷西 市長的競選中，她輸給年輕的馬漢（Matt Mahan），外界猜測她將在2024年再次競選聖荷西市長。

聖縣第二區居住著超過10萬名越南 裔居民，是全美最大的越南裔社區。杜安長期以來為越南裔社區積極發聲，她曾領導越南裔服務中心、擔任越南裔工人權利法律顧問等。

杜安1979年隨家人移民至聖荷西，其個人成長受益於聖縣公共資源的幫助。她表示，為聖縣社區服務是源於她的內心。杜安畢業於柏克萊加大亞裔 美國人研究專業和戴維斯加大的法律學專業。在疫情大流行期間，作為縣府公共信息官，杜安為越南裔社區提供多語言信息服務。

「我的前半生致力於為聖縣服務。」杜安說，「我將在剩餘的時間建立安全網，強化安全網，完善社會服務體系。」

杜安表示，她將專注於治理遊民危機，加強心理健康服務，著重於犯罪預防等議題。

聖縣第4區縣議員科恩（David Cohen）的幕僚長、同為越裔的拉姆阮（Lam Nguyen）表示，杜安對社區的奉獻是首屈一指的，她的競選代表著越裔社區的政治參與。「越裔社區是聖荷西重要的一部分，但我們在縣府中缺乏代表。」拉姆阮說，「如果她獲勝，這將是一個歷史性的時刻。」

聖荷西州立大學教授格爾斯頓（Larry Gerston）表示，儘管有很多因素影響競選結果，但身份定位不應被低估。他指出，女性或有色人種的候選人在聖縣的政治歷史中會得到更多的支持，查維斯便是很好的一個例子。根據最新的人口普查數據顯示，聖縣49.1%的人口為女性，亞裔占40.6%。格爾斯頓指出，杜安很有機會勝選。「雖然族裔多樣性不是考慮候選人的唯一因素，但必須承認的是，它很重要。」格爾斯頓說。

杜安本人對競選充滿信心。她表示，她在縣府中的多個部門工作過，累積了豐富的經驗，從執行計畫到預算決策，她都準備好接下來的競選。