查維斯幕僚長 杜安參選聖縣議員 力拚成為首位越裔縣議員
聖縣縣議員查維斯（Cindy Chavez）的幕僚長杜安（Betty Duong），計畫在本周日宣布競選第二區縣議員，接替查维斯任滿留下的位置。若競選成功，杜安將成為聖縣首位越裔縣議員。
查维斯的任期將於2024年結束，在去年聖荷西市長的競選中，她輸給年輕的馬漢（Matt Mahan），外界猜測她將在2024年再次競選聖荷西市長。
聖縣第二區居住著超過10萬名越南裔居民，是全美最大的越南裔社區。杜安長期以來為越南裔社區積極發聲，她曾領導越南裔服務中心、擔任越南裔工人權利法律顧問等。
杜安1979年隨家人移民至聖荷西，其個人成長受益於聖縣公共資源的幫助。她表示，為聖縣社區服務是源於她的內心。杜安畢業於柏克萊加大亞裔美國人研究專業和戴維斯加大的法律學專業。在疫情大流行期間，作為縣府公共信息官，杜安為越南裔社區提供多語言信息服務。
「我的前半生致力於為聖縣服務。」杜安說，「我將在剩餘的時間建立安全網，強化安全網，完善社會服務體系。」
杜安表示，她將專注於治理遊民危機，加強心理健康服務，著重於犯罪預防等議題。
聖縣第4區縣議員科恩（David Cohen）的幕僚長、同為越裔的拉姆阮（Lam Nguyen）表示，杜安對社區的奉獻是首屈一指的，她的競選代表著越裔社區的政治參與。「越裔社區是聖荷西重要的一部分，但我們在縣府中缺乏代表。」拉姆阮說，「如果她獲勝，這將是一個歷史性的時刻。」
聖荷西州立大學教授格爾斯頓（Larry Gerston）表示，儘管有很多因素影響競選結果，但身份定位不應被低估。他指出，女性或有色人種的候選人在聖縣的政治歷史中會得到更多的支持，查維斯便是很好的一個例子。根據最新的人口普查數據顯示，聖縣49.1%的人口為女性，亞裔占40.6%。格爾斯頓指出，杜安很有機會勝選。「雖然族裔多樣性不是考慮候選人的唯一因素，但必須承認的是，它很重要。」格爾斯頓說。
杜安本人對競選充滿信心。她表示，她在縣府中的多個部門工作過，累積了豐富的經驗，從執行計畫到預算決策，她都準備好接下來的競選。
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