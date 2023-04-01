聖荷西警協總監涉自國外進口毒品 大膽利用工作電腦、辦公室販毒

聖荷西警察協會執行總監塞戈維亞 （Joanne Marian Segovia）被控企圖非法進口合成阿片類藥物戊酰芬太尼。（取自Joanne Marian Segovia / Linkedin）

根據一項聯邦刑事訴訟，聖荷西警察 協會（ San Jose Police Officers' Association）一名資深高管涉嫌從國外進口並分銷合成阿片類藥物。她膽大到不僅使用工作電腦，還使用協會的UPS帳號，甚至國土安全部 找上門後還不收手。

現年64歲的塞戈維亞 （Joanne Marian Segovia），自2003年起擔任聖荷西警察協會執行總監。她被控企圖非法進口合成阿片類藥物戊酰芬太尼。如果罪名成立，她將面臨最高20年的監禁。

根據長達13頁的起訴書，國土安全部正在調查一個從國外向灣區運送管制藥物的犯罪網絡。當搜查一個操作用的電話時，在一些信息中發現塞戈維亞的名字和她在一個聖荷西的地址，以及「180粒 SOMA 500mg」。

起訴書稱，2015年10月至2023年1月期間，塞戈維亞位於聖荷西的家中收到至少61個從印度、中國、加拿大等國家寄出的包裹。包裹內容標註的是婚禮派對禮物、襯衫上衣、禮品化妝品、巧克力和糖果、食品補充劑、保健品和補充劑等。

當局在2019年7月至2023年1月期間打開了其中五個包裹，發現其中是價值數千元的管制藥物，包括合成阿片類藥物曲馬多（tramadol）和他噴他多（tapentadol）。

根據起訴書，塞戈維亞涉嫌使用她的工作電腦訂購毒品，並通過辦公室分銷。在一個案例中，一個上家告訴她要將包裹寄給北卡羅來納州的一個人，之後她向上家發送了一張發貨照片，赫然顯示著警察協會的UPS賬戶。

塞戈維亞還被指控使用WhatsApp來安排這些藥物的運輸和接收。2020年1月至2023年3月期間，她使用帶有印度國家代碼的電話與某人發送了數百條消息，討論關於運輸和付款的細節，其中包含藥片、貨物運單、包裝、收據、和付款確認的照片。

據稱塞戈維亞在2022年5月2日發送的一條消息中寫道：很抱歉，我正在出差，因為我們有兩名警官被槍殺了！我明天晚上應該在家，會盡快把它們寄出去。

起訴書稱，國土安全部特工在2月約談了塞戈維亞，但她繼續訂購管制藥物。3月13日，當局沒收了一個從中國寄給她的包裹。包裹內容標記的是「時鐘」，但實際上裡面裝的是戊酰芬太尼。

3月24日，塞戈維亞的家和她在警察協會的辦公室被搜查。起訴書稱，在聖荷西警察協會總部查獲了283顆他噴他多藥片。

聖荷西警官協會發言人薩高（Tom Saggau）表示，警察協會上周五收到聯邦當局通知，一名文職人員正在接受有關分銷管制藥物的調查。隨後警察協會全力配合調查，並立刻讓該僱員休假，按標準程序切斷了其所有權限。而警察協會沒有其他人參與或提前知道調查的事情。

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）表示，沒有人可以凌駕於法律之上。他感謝聯邦檢察官積極追查進入當地社區的芬太尼來源，並追究毒販責任。