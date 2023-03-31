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矽谷最大遊戲公司 「美商藝電」裁800人

記者李怡╱ 舊金山報導
灣區最大的遊戲公司之一美商藝電宣布裁員800餘人。（記者李怡／攝影）
灣區最大的遊戲公司之一美商藝電宣布裁員800餘人。（記者李怡／攝影）

舊金山矽谷的裁員潮中，視頻遊戲公司裁員人數遠沒有社交媒體和企業軟件科技行業那麼多；但隨著經濟增長放緩，舊金山灣區最大的遊戲公司之一美商藝電（Electronic Arts，EA）30日也加入裁員潮，宣布裁掉6%的員工，約800人，以削減人力支出和辦公場地費用。

美商藝電是美國一家跨國性的互動娛樂軟體製作與發行公司，1982年5月28日創立，總部位於灣區紅木城，分別在加拿大、英國、澳洲、中國等地區設有分公司或子公司，世界各地雇員總數超過1萬人。美商藝電主要進行電腦遊戲、主機遊戲、網路遊戲、手機遊戲等的開發、出版，包括「模擬人生」以及多個遊戲銷售業務活動。

公司首席執行官安德魯表示，目前公司正逐步放棄對於戰略發展沒有貢獻的項目，未來會做更多投資項目和團隊重組。

視頻遊戲行業的裁員人數沒有社交媒體和企業軟件等其他科技行業那麼多，但與大流行初期相比，隨著增長放緩，削減也正在蔓延。

總部位於舊金山的Twitch是亞馬遜旗下的視頻遊戲流媒體網站，上周解雇400多名員工。1月份，製作流行遊戲引擎的舊金山Unity Software解雇284名員工，總部位於洛杉磯的英雄聯盟製造商Riot Games解雇46名員工。

EA預計會為本次裁員支付相關費用為1.7億至2億元。該公司去年的收入為73億元，市值為320億元，是全球最大的視頻遊戲公司之一。最近一個財季的淨預訂量下降9.1%至23.4億元，為兩年來最大降幅。

目前尚不清楚EA將在加州裁員多少人。據加州就業發展部稱，截至周四，該公司尚未向加州政府部門提交任何大規模裁員通知。

在灣區最近的其他裁員中，電動汽車公司Lucid本周表示將裁員1300人。Restoration Hardware家具公司上周表示將裁員約440人。

裁員 舊金山 加州

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