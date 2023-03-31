謝國翔悼念會 致敬華人從政先驅

舊金山前市長布朗致辭。（記者王子涵／攝影）

前舊金山 華裔市議員謝國翔（Thomas Hsieh Sr）3月5日離世，享壽91歲。30日下午，謝國翔悼念會在Merced湖高爾夫球場舉辦，其家人、生前同事好友、金山政要等到場，向這位亞裔 從政先驅致意。

謝國翔1931年在北京出生，20歲移民來美。他曾就讀舊金山市大，獲柏克萊加大建築學碩士，曾為中低收入的長者設計建造1000多座房屋。謝國翔1986年被當時的市長范士丹（Feinstein）任命為舊金山市議員，成為舊金山第三位亞裔市議員，之後成功贏得連任選舉，成為首位在全市選舉中當選的華裔市議員，任期至1997年。

此外，謝國翔也還是舊金山第一位華裔藝術委員、警察委員，同時擔任過工務局委員等，是舊金山華人 參政的先驅。

謝國翔長子Jackson Hsieh回顧了父親的一生。他說，作為第一代移民，父親的經歷是艱難的；他孤身一人，拿著僅有的400元存款來美，一開始很難進入本地華人社區，也無法融入主流社會。「我們全家在1963年搬入日落區，我們是那裡唯一的亞裔家庭。」Jackson Hsieh說，「父親最終融入美國社會，但他從未忘記華人的根。他以堅定不移的信念幫助改造舊金山人的生活，改善中美關係，提高亞裔社區投票率，改善長者生活。我為他不平凡的經歷和貢獻感到自豪。」

謝國翔前立法助理卡華（Steve Kawa）回憶與謝國翔初次見面，是來面試辦公室助理工作，當時本來不抱希望的他，最終被謝國翔聘用，原因竟是因為謝國翔誤把他當做日裔。卡華表示，由於自己是同性戀，婚禮沒有得到父母的支持，謝國翔夫婦代替他的父母參加婚禮，這讓他感動落淚。謝國翔當時對卡華說，「在中華文化中，老闆也可被當做父母。如果你的父母不支持你，我們支持。」

安老自助處行政總監鍾月娟表示，謝國翔從不會猶豫將不同的人聯結起來，提供幫助，他對於長者社區的幫助值得所有人銘記。