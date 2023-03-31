阿縣縣議員補位 海沃西裔市議員勝出
阿拉米達縣議會在30日下午舉行特別會議，繼續討論2月癌逝的前第二區縣議員威爾（Richard Valle）席位填補，最終海沃（Hayward）西語裔市議員馬爾克斯（Elise Marquez）3票優勢勝出，將完成威爾的剩餘任期。
本次參與面試的四位合資格的候選人包括，佛利蒙現任華裔副市長黃潔宜（Teresa Keng）、SEIU Local 1021公會成員卡薩諾瓦（Ariana Casanova）、海沃市議員馬爾克斯（Elise Marquez）、Chabot-Las Positas社區大學校董孟茂德（Harris Mojadedi）。
據悉，30日下午的特別會議約5小時，有更多的居民在公共評論階段發言，支持自己心目中的人選。
之後，由四位現任縣議員麥利（Nate Miley）、譚蓮娜（Lena Tam) 、豪伯特（David Hurbert）和卡森（Keith Carson）對各候選人進行投票。
黃潔宜向本報表示，四位縣議員先是以2票淘汰卡薩諾瓦，之後又淘汰孟茂德。最終麥利、豪伯特和卡森都投票支持馬爾克斯，黃潔宜只獲得譚蓮娜一票，最終落選。
黃潔宜猜測，或許因為目前縣議會已有譚蓮娜一個亞裔代表席位，但沒有西語裔代表，議員們出於這一考量投票給馬爾克斯。她也表示，本次落選不會對她造成打擊，她感謝社區的支持，但或許不會在明年的選舉中再次競選這一席位。
按計畫，本次獲選的海沃市議員馬爾克斯，將在下月14日宣誓就職。阿拉米達縣議會的第二選區包括海沃、紐華克（Newark)、聯合市( Union City)，以及佛利蒙北部，以及Sunol部分縣轄區塊。
原本代表第二選區的威爾是在今年2月8日時因前列腺癌去世，為一年半來阿縣議會第二次因縣議員死亡產生缺位。前華裔縣議員陳煥英（Wilma Chan）在2021年11月早餐，在阿拉米達市帶著狗過馬路時不幸遭車撞身亡，同為華裔的譚蓮娜，作為華裔女性代表在去年選舉中勝出。
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