阿縣第2區縣議員補位 黃潔宜籲聲援 最快30日午公布

黃潔宜在面試中介紹家庭背景，並提供照片。（記者張曼琳截屏）

阿拉米達縣議會為填補今年2月前列腺癌去世的第二區縣議員威爾（Richard Valle）留下的席位，28日例會中面試 四位進入最後甄選的候選人，包括佛利蒙現任華裔 副市長黃潔宜（Teresa Keng）、SEIU Local 1021公會成員卡薩諾瓦（Ariana Casanova）、海沃（Hayward）市議員馬爾克斯（Elise Marquez）、Chabot-Las Positas社區大學校董孟茂德（Harris Mojadedi）。

公眾頗關注本次面試，28日下午的公眾發言時間持續約數小時。黃潔宜29日向本報表示，30日下午1時30分，阿拉米達縣議會將舉行特別會議，再討論表決面試結果。她相信，縣議會會在下月9日前指派新的縣議員填補威爾的席位，避免由州長紐森代為任命。

如果30日下午的會議順利決定威爾接替者，宣誓就職儀式將訂於下月14日。黃潔宜鼓勵支持者可以在30日下午到阿拉米達縣府1221 Oak St, Oakland五樓聲援，或致電(669) 900-6833，及利用手機應用程序Zoom(ID 982 7149 1041)每人1分鐘的公眾評論發言時間，表達對她的支持。

黃潔宜對自己面試的表現很滿意；在所有候選人中，她是唯一充分利用10分鐘單獨發言時間的人，其他三位候選者的發言均在8分鐘左右。黃潔宜認為，她在政府管理方面也是最資深的；和她同樣有市政廳經驗的海沃市議員馬爾克斯，則在該縣最需要解決的問題之一住房問題上經驗不足。

黃潔宜表示，海沃市未達州府Houseing Elements的住房規劃要求，但佛利蒙市在滿足要求的同時，未來八年內還有望提供近1萬3000套新住房；比起海沃，佛利蒙作為該縣第二大城市，被評為全美最幸福和管理最好的城市之一，也間接證明該市民選官員的能力。

阿拉米達縣議會的第二選區包括海沃、紐華克（Newark)、聯合市( Union City)、北佛利蒙及Sunol部分縣轄區塊。黃潔宜表示，該區亞裔 居民不在少數，如果有機會入選縣議會，她會感到十分榮幸，並在保障亞裔社區需求的同時，也為所有族裔的居民工作。