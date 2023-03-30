舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安

蔣萬安（右）也待過矽谷，與徐大麟有不少共同朋友。（徐大麟提供）

舊金山 台北姐妹市委員會主席徐大麟，日前利用回台灣期間拜會台北市長蔣萬安，並就兩市未來的互動和合作充分交換意見。蔣萬安曾在矽谷 任職並創業，而徐大麟博士在矽谷數十年，在台北關係深厚，更素有「亞洲創投教父」之稱。兩人交換意見之外也聊及共同的回憶，場面溫馨。

過去幾年以來，舊金山與台北市的互動頻繁，即使在新冠疫情期間也不例外。徐大麟簡要分享過去幾年舊金山台北姊妹市委員會協助兩市交流與合作的情形，例如台北市前市長柯文哲率團到訪灣區 、姐妹市委員會接待並安排國家交響樂團於舊金山演出事宜、主辦林懷民演講，以及茶、花與藝術之宴、疫情期間個人防護設備（PPE）捐贈舊金山市府，與負責林昭亮台北大師新秀音樂節移師至灣區進行等項目，成果豐碩。

徐大麟會後表示，自己雖是第一次與蔣萬安見面，但是他對於年輕有為的蔣萬安印象深刻，「蔣市長態度誠懇，交談中，市長對於當前局勢有深入了解，也清楚市民的需求，打從心裡想做好市政服務，市長充滿信心和能量。」

徐大麟進一步指出，國際情勢混沌，俄羅斯與烏克蘭的戰爭持續，像台北這樣的大都會，又是台灣政治經濟的樞紐，人民追求的肯定是安居樂業，應該要能夠用軟性能量，如姐妹市委員會的連結，做好民間與民間、城市與城市之間文化、音樂、美食、觀光旅遊等方面交流，「情勢不佳，更要建立起心靈的力量。」

蔣萬安對徐大麟的見解也表達認同。