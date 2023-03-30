我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

屋崙下冰雹 多年來第一次見 華埠巡邏隊稱奇

記者張曼琳／舊金山報導
屋崙台山社安隊馬作林形容冰雹很小、落地即溶。（屋崙台山社安隊供圖）
屋崙台山社安隊馬作林形容冰雹很小、落地即溶。（屋崙台山社安隊供圖）

東灣地區29日下午發生間接性的陣雨和冰雹，正在巡邏的屋崙華埠台山社安隊向本報表示，在屋崙第一次見到冰雹，灣區天氣實為「奇怪」。國家氣象局預測，29日的氣溫降至42度，接近歷史最低溫。在經過短暫回溫後，本周日晚間至下周一，或將迎來新一輪降雨。

台山社安隊組織者馬作林表示，屋崙華埠在下午1時18分左右迎來大雨和冰雹，持續約20分鐘；先是下大雨，之後在大雨中夾著冰雹。他說，快到4月了，灣區這樣的天氣實在「奇怪」，這也是多年來他第一次在屋崙市見到下冰雹。幸好在冰雹很小，落地即溶，對當天的巡邏工作並未造成影響。

根據「舊金山紀事報」報導，29日上午灣區多地發生間歇性陣雨和冰雹，下午三時左右基本結束，晚間部分地區零星小雨。索諾瑪（Sonoma）、聖他克魯斯（Santa Cruz ）海岸線以及納帕縣（Napa County）高地、舊金山灣海岸線以及索拉諾縣和康曲柯士達縣低窪地區，最有可能形成雷暴氣候。國家氣象局此前發布警報稱，阿拉米達縣、康曲柯士達縣和聖馬刁縣部分地區，29日上午會有豌豆大小的冰雹。

氣象學家格里迪亞斯（Gerry Díaz）表示，自28日開始的本次持續48小時的風暴將「耗盡大氣中的水分」，他預測灣區的天氣將暫時恢復溫暖乾燥的狀態；他說：「稍後將會迎來晴天，最高氣溫在50度至60多度之間，為本次的歷史性風暴季節的一個喘息機會。」

29日晨間的大雨，使680州際公路Fairfield路段因洪水而關閉。

國家氣象局麥科克爾（Sarah McCorkle）表示，本周一和周二風暴共帶來約1.35英寸的降雨量，令季節性總降雨量達31.67英寸，為10月至3月期間20英寸平均值的156%。

麥科克爾表示，29日的氣溫降至42度，接近1897年創下的歷史最低溫度39度。但未來幾天回暖天氣之後：「從本周日晚上到下周一，我們可能會遇到另一股冷鋒，帶來更多降雨，但看起來並不瘋狂，所以這是個好消息。」

馬作林表示，這是在屋崙第一次見到冰雹。（屋崙台山社安隊供圖）
馬作林表示，這是在屋崙第一次見到冰雹。（屋崙台山社安隊供圖）

灣區 屋崙 風暴

上一則

收入、教育高…加州電動車主白人和亞裔占75%

下一則

舊金山台北姐妹市委員會主席徐大麟訪台 拜會蔣萬安

延伸閱讀

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人 4男被捕入獄

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人 4男被捕入獄
三月天，舊金山一天迎來兩場冰雹

三月天，舊金山一天迎來兩場冰雹
北加屋崙離奇命案 33歲女裹毯倒斃街頭

北加屋崙離奇命案 33歲女裹毯倒斃街頭
參與式預算 華埠6項目本周投票

參與式預算 華埠6項目本周投票
屋崙亞裔男命案 雙方曾毆打、互射

屋崙亞裔男命案 雙方曾毆打、互射

熱門新聞

連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
將天然氣暖爐換成電爐的費用恐高達2萬元。（取自官網）

淘汰天然氣改用電？研究：恐須花費2萬

2023-03-25 12:32
圖為盜賊剪掉的門鎖。（記者劉先進 ／攝影）

戴頭燈拿電鋸破門 北加金山華埠8商戶被偷 損失10萬

2023-03-23 19:32
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶晚上被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進 ／攝影）

北加囂張搶匪劫財不成引爆槍戰 亞裔中彈身亡

2023-03-28 18:37
ChatGPT開發者奧特曼接受訪問時坦承，他也有點害怕ChatGPT。（美聯社）

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

2023-03-26 01:31
加州未來幾天即將出現這個冬季的第13個大氣河風暴。（美聯社）

今冬第13個大氣河風暴 周一襲灣區

2023-03-26 02:18

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議