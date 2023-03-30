屋崙下冰雹 多年來第一次見 華埠巡邏隊稱奇

屋崙台山社安隊馬作林形容冰雹很小、落地即溶。（屋崙台山社安隊供圖）

東灣地區29日下午發生間接性的陣雨和冰雹，正在巡邏的屋崙 華埠台山社安隊向本報表示，在屋崙第一次見到冰雹，灣區 天氣實為「奇怪」。國家氣象局預測，29日的氣溫降至42度，接近歷史最低溫。在經過短暫回溫後，本周日晚間至下周一，或將迎來新一輪降雨。

台山社安隊組織者馬作林表示，屋崙華埠在下午1時18分左右迎來大雨和冰雹，持續約20分鐘；先是下大雨，之後在大雨中夾著冰雹。他說，快到4月了，灣區這樣的天氣實在「奇怪」，這也是多年來他第一次在屋崙市見到下冰雹。幸好在冰雹很小，落地即溶，對當天的巡邏工作並未造成影響。

根據「舊金山紀事報」報導，29日上午灣區多地發生間歇性陣雨和冰雹，下午三時左右基本結束，晚間部分地區零星小雨。索諾瑪（Sonoma）、聖他克魯斯（Santa Cruz ）海岸線以及納帕縣（Napa County）高地、舊金山灣海岸線以及索拉諾縣和康曲柯士達縣低窪地區，最有可能形成雷暴氣候。國家氣象局此前發布警報稱，阿拉米達縣、康曲柯士達縣和聖馬刁縣部分地區，29日上午會有豌豆大小的冰雹。

氣象學家格里迪亞斯（Gerry Díaz）表示，自28日開始的本次持續48小時的風暴 將「耗盡大氣中的水分」，他預測灣區的天氣將暫時恢復溫暖乾燥的狀態；他說：「稍後將會迎來晴天，最高氣溫在50度至60多度之間，為本次的歷史性風暴季節的一個喘息機會。」

29日晨間的大雨，使680州際公路Fairfield路段因洪水而關閉。

國家氣象局麥科克爾（Sarah McCorkle）表示，本周一和周二風暴共帶來約1.35英寸的降雨量，令季節性總降雨量達31.67英寸，為10月至3月期間20英寸平均值的156%。