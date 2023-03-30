新冠後遺症 專家：心臟病人年輕化

疫情之後年輕人心臟病病發率提升。（Getty Images）

舊金山日落區的華裔居民Sabrina Ting29日向本報講述，她剛過完30歲生日後就患上心臟病 ；Sutter Health醫療中心給她的確診回覆說，「年輕人患有心臟病是一個趨勢，在過去兩年中，為40歲以下的患者進行心臟搭橋手術 的數量，比過去10年的總和還多。 」

Sabrina說，今年2月初過完30歲生日後的一個早上，起床發覺胸痛難忍，脖子和下巴有一股很強烈的燒灼感。隨後在家人的陪伴下去急診室就診，醫生診斷後告知是心臟病，且需要馬上做心臟搭橋手術，否則會有生命危險。Sabrina聽從醫生的安排，做完手術後一個多月後，體力逐漸恢復。

手術後在家中靜養期間，Sabrina百思不得其解，為何自己年紀輕輕會得心臟病，且自己的家族沒有患先天心臟病的遺傳史。她詢問Sutter Health治療中心的的主治醫生，得到的回答是，「現在年輕人患心臟病是一個趨勢，過去兩年為40歲以下的患者進行心臟搭橋手術的數量，比過去10年的總和還多。 」

醫生叮囑Sabrina Ting，康復之後要適量運動，減少油炸、澱粉和不健康食物的攝入。醫生解釋道，受疫情 的影響，很多年輕人改變生活作息和工作方式，久坐不動、睡眠不足、飲食不健康，且對心臟病的警覺不足，多數年輕人認為，心臟病在老了之後才會得，有類似於胸悶、頭疼和呼吸不暢的症狀，很多人會大意，甚至以為是新冠的症狀，而耽誤最佳的治療和診斷時間。

也有部分專家表示，心臟病人年輕化是新冠後遺症。舊金山華埠東華醫院的醫師回應稱，新冠病毒感染後，會導致多個器官發炎，因此感染過新冠的年輕人，可能會容易患上心臟病，這一說法是有道理的。

Sabrina想通過分享自己的經歷，讓更多的年輕人、中年人對心臟病有一個防範意識。她提醒大家，不要等到心臟病發作時才去治療，應該要防患於未然；通過增加運動、清淡飲食、即時釋放壓力焦慮來減輕心臟的負擔，還有就是作息規律不要熬夜。

隨後記者搜索「醫學病毒學雜誌」（Cedars Sinai ）發表的一組數據顯示，2022年，與老年人相比，疫情期間25至44歲的成年人在全國範圍內的心臟病發作死亡率急劇上升，25至44歲的成年人心臟病發作死亡人數增加了30%，相較之下，45至64歲的成年人和65歲及以上的成年人，分別增加20%和14%。