格林驚天一吼 勇士末節35分大爆發、逆轉鵜鶘

鵜鶘的英格倫（左）攻下26分8籃板和7助攻。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 28日晚在落後20分的情況下，末節打出35比20的衝擊波，以120比109逆轉紐奧良鵜鶘，終結對手的五連勝，勇士戰績重返西區第六。柯瑞 三分15中8進帳39分8籃板8助攻，格林8分6籃板13助攻，比賽中雖有惡意犯規，但在落後時對著全隊怒吼，激發隊友鬥志。教頭柯爾形容，「我們需要他的怒火，他今晚率領我們取勝。」

勇士上一場輸給灰狼，掉入附加賽區。本場比賽前，勇士和鵜鶘排名接近，雙方都在為季後賽 卡位戰竭盡全力。針對柯瑞的進攻，鵜鶘防守準備充分，上線包夾，讓其他側翼或大個子遊蕩，抄截柯瑞的傳球，頻繁發動快攻。或利用突破傳球給底線射手投三分，鵜鶘上半場就命中9記三分，一度領先20分。

格林在次節末段推搡英格倫（Brandon Ingram）的快攻，被吹一次惡意犯規。他還和英格倫扭打，被吹技術犯規。隨後，鵜鶘瓊斯（Herbert Jones）製造格林進攻犯規，格林倒地時，雙方糾纏在一起，格林還踢到瓊斯的頭部。回放顯示，格林沒有過多違規行為，「逃過一劫」。

波爾快攻中扣籃。（記者劉先進／攝影）

不過，勇士下半場吹響進攻號角，由格林主防擅長中投的英格倫，勇士頻繁快攻，且最後時刻讓柯瑞單打對手成功，鎖定勝局。勇士的湯普森投中5個三分，得了17分，生涯投進278個三分，刷新個人紀錄。波爾21分。鵜鶘的英格倫得到26分8籃板和7助攻，麥凱倫（CJ McCollum）15分。

教頭柯爾說，球隊需要格林的怒火。「如果沒有他發火，他的能量，他的競爭力，這些取勝因素就不能結合起來。外線柯瑞、湯普森和波爾進攻技術很豐富，但必須通過競爭力和能量來點燃，並最終執行，這些往往是相輔相成的。下半場的執行力完全不同。」

柯瑞（右）砍下39分。（記者劉先進／攝影）