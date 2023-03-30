賈霸贈書屋崙學子 鼓勵獲教育資源、努力實現夢想

賈霸希望鼓勵所有人找到自己夢想事業。（記者劉先進／攝影）

NBA 75大巨星、六屆總冠軍得主、「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）29日到屋崙 ，贈送500本書籍，給奪得州冠軍的屋崙技術高中（Oakland Tech High School ）女子籃球隊和屋崙高中（Oakland High School）男子籃球隊。賈霸說，希望鼓勵所有人，找到自己夢想之事業。「如果能獲得教育 資源，能否實現夢想或從事夢想職業，取決於你的努力」。

屋崙市長盛桃說，成功從基礎工作開始，「你們是屋崙的冠軍，這也是今天展示的東西，你們可以在熱愛的事業上做的很棒，你最終也能認真對待學術和學習，這是一切成功的基礎，你需要數學。當你打球時，你需要策略。」

賈霸贈送奪得州冠軍的球隊教頭球衣。（記者劉先進／攝影）

州教育廳廳長瑟蒙德 (Tony Thurmond) 等出席活動。

賈霸說，此次贈送的書籍，講述哈林文藝復興(Harlem Renaissance，美國歷史上20世紀20年代和30年代的一個時期。在這一時期，許多非裔 從南方移民到北方城市，尋求經濟和創造機會)時的史上最佳的籃球隊。在1939年之前，非裔不被允許參加職業籃球比賽。

1939年，他們決定在芝加哥舉行職業錦標賽，兩支最好的球隊最終是奧什科什全明星隊 (Oshkosh All-Stars)和紐約烏鴉隊（New York ravens ），紐約烏鴉隊必須擊敗哈林環球旅行者隊才能進入決賽，他們又在決賽中擊敗了奧什科什全明星隊。一支非裔球隊成為全美第一支職業冠軍隊。「希望你們在人生中有一個目標。（努力之下）會實現一個又一個目標。」

賈霸和屋崙奪冠的高中球隊合影。（記者劉先進／攝影）

賈霸說，希望傳遞的訊息是，「你可以成為任何你想成為的人。你所要做的就是，瞭解目標在哪里，以及如何在不陷入任何麻煩的情況下到達。很多時候，我們有一些人不理解，通往你們想去的地方的最短途徑，是通過教育。」

賈霸說，希望鼓勵所有人，找到夢想之事業。他創立的天鉤俱樂部（Club Skyhook），正在將四五年級學生，送到為期四天五夜的營地學習，在大自然中從事科學技術、工程和數學的實驗。他們研究夜空、溪流，土壤含量，水的品質，以及各種動物的植物群和動物群。所有這些東西都與科學、科學、技術、工程和數學有關。

籃球巨星賈霸簽名送書。（記者劉先進／攝影）

「也許你想學習如何處理醫院裡氧氣，那麼，你必須是一個技術員，你所要做的就是投入工作和時間，學習必須學習的東西。你可以成為技術員，如果能獲得教育資源，至於能否從事夢想職業，取決於你的努力。」