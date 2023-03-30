壟斷訴訟 法官指控Google毀證欺騙

聯邦法官痛批Google銷毀壟斷證據來顛覆法庭程序，並點名執行長皮采。（Getty Images）

一名聯邦法官痛批Google 在重大訴訟案件中採取欺騙手段，加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）也同聲譴責。

舊金山聯邦法官多納托（James Donato）的嚴厲批評，是針對包括加州在內等數十個州對Google提起的多宗訴訟，這些訴訟指控Google非法壟斷市場，設置合約和技術障礙，以阻止安卓 （Android）作業系統用戶使用Google Play商店以外的其他應用程式平台。

多納托發現，Google違反聯邦法院規定，自行刪除了應該提交給各州和其他原告作為證據的內部員工通訊。多納托說：「Google試圖淡化這個問題，而且對其行為的嚴重性表現出不屑一顧的態度。」

一眾原告在27日提出的一份法院文件中表示，Google存在一種來自最高層的企業隱瞞文化，包括執行長皮采（Sundar Pichai）在內。

加州檢察長邦塔28日對多納托的調查結果作出回應，他在一份聲明中說：「這種令人震驚的行為說明，Google會盡一切力量堅守他們在市場上的反競爭據點。」

多納托的裁決指出，有爭議的訊息出現在Google內部的即時通訊系統「Chat」中。多納托發現，Google在訴訟中稱「Chat」是一個「類似電子休息室的社交管道」，但事實上，Google員工經常用它來討論實質性的商業話題，包括與本次反壟斷訴訟有關的問題。

多納托在裁決中表示，涉及數百名特定Google員工的聊天內容，應該透過訊息平台中的「紀錄」功能（history）設定為法庭文件予以保留，然後再透過「發現」功能（discovery）提供給原告作為潛在證據。

然而，多納托發現，Google蓄意破壞「發現」功能，讓這些「Chat」訊息消失，目的在剝奪原告在訟訟中使用這些訊息的權利。

Google最初聲稱，他們無法更改個別員工聊天紀錄的功能設定，但多納托指出，法庭聽證會上的證據清楚顯示，這是不實陳述。多納托補充說，Google有能力為所有與訟訴相關的訊息改變設定，但他們選擇不這麼做。

原告們也稱，皮采在一則「Chat」訊息中開始討論與反壟斷案有關的問題，詢問是否可以關閉「Chat」的「紀錄」功能，以便能自動刪除訊息。但他後來並未能成功刪除自己「有罪」的訊息。

多納托下令Google支付原告律師費和其他銷毀訊息的訴訟相關費用，並表示接下來會另外對Google進行非金錢制裁。多納托表示，新訴訟將說明Google刪除通訊對原告案件的影響有多大。