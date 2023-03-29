矽銀倒閉 初創反應快速轉款續前行

矽谷銀行雖被收購，但矽谷初創公司已將資金轉至大銀行，繼續前行。（Getty Images）

矽谷銀行 3月間快速倒閉消息傳出時，引起灣區 初創產業一陣驚慌。然而，數周之後，第一公民銀行與信託公司(First Citizens Bank &Trust Co.)收購這家倒閉銀行時，反而沒有人特別留意這個現象。因為，儘管矽谷銀行倒閉，矽谷產業及新創業快速反應，仍繼續往前邁進。

柏克萊加大協助初創產業單位SkyDeck合夥人唐沖(音譯，Chon Tang)說，現在已經沒有人再提起矽谷銀行事件了，只是提起的時候，會聳聳肩地示：「那一陣子真是瘋狂！」

矽谷銀行倒閉時，的確引發一陣銀行業信心危機。然而，矽谷銀行倒閉也同時開放了新的機會，讓許多其他銀行協助急需服務的初創公司。

初創公司Egal執行長芬尼(Penelope Finnie)說，矽谷銀行危機傳出時，Egal在該銀行有大筆存款。她發現情形不妙，立刻前往大通銀行(Chase Bank)尋求協助。大通員工則立刻展開全面協助。

邁阿密社區發展基金諮詢公司(Community Development Fund Advisors)總裁湯姆斯(Ken Thomas)表示，一些大銀行如大通銀行、富國銀行(Wells Fargo)、美國銀行、花旗銀行(Citibank)均從這次矽谷銀行危機中，獲利甚多。

根據灣區委員會(the Bay Area Council)旗下的經濟研究機構主任蘭道夫(Sean Randolph)的說法 ，有些初創公司已將矽谷銀行存款轉到舊金山一些銀行。

聯邦存款保險 公司(FDIC)日前宣布，同意第一公民銀行與信託公司收購矽谷銀行大部分業務，總部北卡羅來納州的第一公民銀行與信託公司，最後同意以165億元收購矽谷銀行資產，並以「矽谷銀行-第一公民銀行分行」的名稱，經營17個前矽谷銀行分行。

3月初矽谷銀行財務問題傳出後，擠兌現象立即開始出現。根據聯邦銀行管理機構報告，去年年底，矽谷銀行存款總額高達1510億元，今年3月10日後只剩下1190億元，一共縮減21%。聯邦存款保險公司(FDIC)3月10日進場管理矽谷銀行之後，儲戶大量擠兌，銀行存款大量流失。到3月27日，倒閉的矽谷銀行存款總額只剩下560億元，即短短兩個星期內，銀行存款流失630億元。

許多矽谷初創公司選擇矽谷銀行，原因是這家銀行提供便捷的服務，如免費國際電匯，採用大眾喜愛的軟體進行付款、報稅服務，此外矽谷銀行與創投基金公司關係密切，因此能快速貸款給初創公司。