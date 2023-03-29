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屋崙亞裔男命案 雙方曾毆打、互射

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶一夜被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠治安最近惡化，有8家商戶一夜被偷。圖為監控錄像。（記者劉先進／攝影）

東灣44歲的亞裔Phil Norawong，2月26日凌晨1時30分，在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。8街一家餐廳員工Jessica向本報描述當時事發情景，與之前有關此案的說法頗不同。Jessica表示，Norawong和兩個朋友當時從餐廳走出，有兩個劫匪準備搶劫三人身上的金鏈子，三人奮起反抗，劫匪落荒而逃。隨即，劫匪開車繞回來報復開槍，而這三個受害者中有人手上也有槍，於是開始還擊，雙方對射中，一人不幸中槍。

屋崙華埠Webster街此前發生槍擊，亞裔Phil Norawong不幸中槍身亡...
屋崙華埠Webster街此前發生槍擊，亞裔Phil Norawong不幸中槍身亡。（記者劉先進／攝影）

事發地點位於屋崙華埠Webster街700號街區。此前，Norawong的一位好友對本報表示，三人從餐廳吃飯回來，看到路邊有人等待，車上的人戴著頭罩，看不清面貌。對方當時凶狠地說，「我要搶走你的東西。」（I will take your shit）。三人沒有理會，繼續往前走。沒想到15秒後，車子繞行到前方開槍射擊，Norawong腹部中了數槍。緊急送醫後，接受了第一次手術，但隨後心率下降，醫生進行第二次手術，按摩心臟。可惜無力回天，不幸身亡。

好友說，Norawong為人熱心，經常說要享受生活。他本來準備向女朋友求婚，步入婚姻生活，卻不幸魂斷街頭。Norawong去年剛剛埋葬了去世的父親，現在他的母親又要埋葬兒子。 「說實話，我不知道如何解決這些犯罪，希望傳遞的訊息是，大家和平、和睦相處。不要發生暴力。」

Jessica的說法有所不同。她表示，三人是餐廳常客，當時用餐後步行出來，有兩人跑過來搶劫，想奪走他們身上的金項鏈。這三人當即還手，狠揍了劫匪一頓。劫匪逃跑後不忿，於是開車跟上三人開槍報復。三受害者中一人手上也有槍，於是自衛還擊，對射中Norawong中槍，送醫不治。華埠一位知情人士也表示，現場當時有數十顆彈殼，可見槍戰的慘烈。

Jessica表示，因為有人中槍，當時餐廳員工和顧客都有人哭了。開槍還擊的被搶劫者，還被警方抓去關了幾天。Jessica說，他們本來是正當防衛，不知為何警方還要關押。此前華埠一家酒莊的東主，見到壞人搶劫，鳴槍示警，也一度被抓，最終釋放。「希望警方加強巡邏，也希望警方真正抓住壞人，讓他們付出代價。」

屋崙華埠Webster街此前發生槍擊，亞裔Phil Norawong不幸中槍身亡...
屋崙華埠Webster街此前發生槍擊，亞裔Phil Norawong不幸中槍身亡。（電視新聞截圖）

屋崙警方表示，已經抓獲Norawong案的兩個槍擊謀殺嫌犯。警局警督余劍倫（Alan Yu）和華埠聯絡警員符美，此前也在屋崙亞裔防罪委員會月會上說，案件更像是一宗偶然事件，並不是針對性的搶劫。兩方相遇，最終發生暴力衝突，在任何地方都有可能發生。該案涉及槍枝犯罪，警局以重罪襲擊回應，之後將定該案為兇殺案。

屋崙華埠治安最近起伏不定。除了上述槍擊殺人案，在23日凌晨3時許，華埠8街和Harrison街一夜之間發生8起盜竊案，商戶損失至少10萬。其中一家餐廳，名酒、電腦點單機等被擄走，還有近4天停業，加起來的損失就有5萬6000元。警員Tony Chang對本報表示，屋崙全市當晚至少發生18起盜竊，並非針對華埠商業區，而是看中所有市內商業區下手。懷疑是同一竊賊團夥作案，因為手法相似，且小偷乘坐的車輛均為無車牌的Dodge Charger和INFINITI車。

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