屋崙亞裔男命案 雙方曾毆打、互射

東灣44歲的亞裔Phil Norawong,2月26日凌晨1時30分,在屋崙華埠 街頭被人開槍殺害。8街一家餐廳員工Jessica向本報描述當時事發情景,與之前有關此案的說法頗不同。Jessica表示,Norawong和兩個朋友當時從餐廳走出,有兩個劫匪準備搶劫三人身上的金鏈子,三人奮起反抗,劫匪落荒而逃。隨即,劫匪開車繞回來報復開槍,而這三個受害者中有人手上也有槍,於是開始還擊,雙方對射中,一人不幸中槍。

事發地點位於屋崙華埠Webster街700號街區。此前,Norawong的一位好友對本報表示,三人從餐廳吃飯回來,看到路邊有人等待,車上的人戴著頭罩,看不清面貌。對方當時凶狠地說,「我要搶走你的東西。」(I will take your shit)。三人沒有理會,繼續往前走。沒想到15秒後,車子繞行到前方開槍射擊,Norawong腹部中了數槍。緊急送醫後,接受了第一次手術 ,但隨後心率下降,醫生進行第二次手術,按摩心臟。可惜無力回天,不幸身亡。

好友說,Norawong為人熱心,經常說要享受生活。他本來準備向女朋友求婚,步入婚姻生活,卻不幸魂斷街頭。Norawong去年剛剛埋葬了去世的父親,現在他的母親又要埋葬兒子。 「說實話,我不知道如何解決這些犯罪,希望傳遞的訊息是,大家和平、和睦相處。不要發生暴力。」

Jessica的說法有所不同。她表示,三人是餐廳常客,當時用餐後步行出來,有兩人跑過來搶劫,想奪走他們身上的金項鏈。這三人當即還手,狠揍了劫匪一頓。劫匪逃跑後不忿,於是開車跟上三人開槍報復。三受害者中一人手上也有槍,於是自衛還擊,對射中Norawong中槍,送醫不治。華埠一位知情人士也表示,現場當時有數十顆彈殼,可見槍戰的慘烈。

Jessica表示,因為有人中槍,當時餐廳員工和顧客都有人哭了。開槍還擊的被搶劫者,還被警方抓去關了幾天。Jessica說,他們本來是正當防衛,不知為何警方還要關押。此前華埠一家酒莊的東主,見到壞人搶劫,鳴槍示警,也一度被抓,最終釋放。「希望警方加強巡邏,也希望警方真正抓住壞人,讓他們付出代價。」

屋崙警方表示,已經抓獲Norawong案的兩個槍擊謀殺嫌犯。警局警督余劍倫(Alan Yu)和華埠聯絡警員符美,此前也在屋崙亞裔防罪委員會月會上說,案件更像是一宗偶然事件,並不是針對性的搶劫。兩方相遇,最終發生暴力衝突,在任何地方都有可能發生。該案涉及槍枝犯罪,警局以重罪襲擊回應,之後將定該案為兇殺案。

屋崙華埠治安最近起伏不定。除了上述槍擊殺人案,在23日凌晨3時許,華埠8街和Harrison街一夜之間發生8起盜竊案,商戶損失至少10萬。其中一家餐廳,名酒、電腦點單機等被擄走,還有近4天停業,加起來的損失就有5萬6000元。警員Tony Chang對本報表示,屋崙全市當晚至少發生18起盜竊,並非針對華埠商業區,而是看中所有市內商業區下手。懷疑是同一竊賊團夥作案,因為手法相似,且小偷乘坐的車輛均為無車牌的Dodge Charger和INFINITI車。