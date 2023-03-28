羅康納不選聯邦參議員 將支持芭芭拉李

東灣眾議員芭芭拉李將是北加州競選聯邦參議員唯一候選人，鞏固許多積極活動人士力量。羅康納已表明不會出馬參選，將支持芭芭拉李。(圖取自芭芭拉李官方臉書)

矽谷選出的聯邦眾議員 羅康納（Rep. Ro Khanna）在「State of the Union」節目告訴CNN記者泰波（Jake Tapper），他不會出馬參選聯邦參議員，而將支持東灣眾議員芭芭拉李（Rep. Barbara Lee），並在她爭取2024年參議員范士丹（Sen. Dianne Feinstein）席次競選活動、擔任競選聯合主席。

羅康納表示，對他來說，在眾議院擔任積極活動人士，是最令人興奮且充滿行動力的地方。然而，參議院需要一位強有力的反戰參議員，芭芭拉李將扮演這個角色。

范士丹在參議院任職30多年後，上個月宣布退休。儘管芭芭拉李是競選該席位的知名北加州 政治家，但面臨來自南加州兩名眾議員的激烈競爭，包括洛杉磯眾議員斯希夫（Adam Schiff）與爾灣眾議員波特 （Katie Porter）。

羅康納日前表示，他「尊重」斯希夫與波特兩名眾議員，但支持芭芭拉李參選，並強調將突顯其在國會25年以及「獨特聲音」。芭芭拉李是唯一反對阿富汗無休止戰爭的議員，強烈反對伊拉克戰爭。此外，美國參議院尚未有一位非裔美國女性，芭芭拉李將擔任這個角色，她將是北加州唯一候選人，鞏固許多積極活動人士力量。

芭芭拉李自1998年以來一直在國會任職，長期被視為民主黨核心小組最積極活動成員之一。她是2001年9月11日恐怖襲擊之後、唯一投票反對使用武力的國會議員，此後成為眾議院民主黨領導階層級別最高的黑人女性。

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）指出，羅康納的決定，將是北加州政界積極活動人士聯合支持芭芭拉李參選的跡象。

不過，就在芭芭拉李獲得羅康納支持地當時，斯希夫也在宣布競選後不久，獲得包括眾議員波洛西（Rep. Nancy Pelosi），以及曾擔任國防部長與中央情報局局長帕內塔（Leon Panetta）的支持。

「柏克萊政府研究所」民調顯示，芭芭拉李在競選初期面對斯希夫與波特競爭對手時，處於不利地位。有22%受訪者支持斯希夫、20%支持波特，芭芭拉李僅獲得6%受訪者支持。有4%受訪者支持羅康納。儘管如此，民調也顯示，每位候選人在未定選民都擁有可發展空間，有39%受訪者表示，尚未決定競選支持者。

羅康納退出競選，並未改變民調結果。芭芭拉李支持率小幅上升至8%。斯希夫支持率也升至23%、波特穩定維持在20%。然而，尚未決定支持者的人數佔39%，顯示芭芭拉李在仍處競選初期的競選、可能獲得更多支持機會，考量她在灣區與北加州的廣大支持網絡，羅康納加入她的競選活動，顯現可能吸引大量猶豫選民。