防逃票 灣區捷運花9000萬元換閘機系統

灣區捷運系統為避免乘客逃票，將花9000萬元換閘機系統。（取材自BART網站）

乘客購票費一直是灣區捷運 （BART）主要收入，2019年全國鐵路機構購票收入占比（farebox recovery ratio），灣區捷運僅次於加州火車（Caltrain）；但捷運董事會27日表示，逃票每年讓灣區捷運損失高達2500萬元，因此董事會決議要投資9000萬元改造檢票口閘機系統，避免乘客逃票帶來的經濟損失。

投資決議是為了給灣區捷運創建一個模塊化系統，提供檢票口設計和布局的靈活性，同時提供比現有入口系統更高的安全性。更換捷運閘機的總成本估計為9000萬元，其中7280萬元已通過BART、縣交通機構及聯邦和州的資金支持。

灣區捷運董事會準備在4月13日召開會議，與閘機供應商簽訂4700萬元的合同，先用於閘機系統的初步設計工作，並在七個月內在西屋崙站交付第一個閘機。

捷運總經理鮑爾斯（Bob Powers）表示，首批簽訂的合同主要側重於新閘機入口的設計、系統集成、原型製作和培訓，而不是安裝。希望到2026年能為所有捷運車站更換新的檢票閘機。

在舊金山經濟赤字的大背景下，舊金山交通系統也面臨嚴重赤字，聯邦提供灣區27家交通機構的紓困金 45億元中，灣區捷運收到約16億元，用來彌補購票收入的巨大損失，並恢復正常服務。但是，灣區捷運收到的紓困金即將於2025年1月用罄，比預期早了六個月。

疫情爆發前，官員就預測灣區捷運未來十年內會出現虧損；最新預測表示，灣區捷運到2025年將出現1億4300萬元預算赤字，2026年赤字會增加到3億元，2028年會再增加至8億元，占目前營運預算的四成左右。

灣區其他交通機構，如Muni、Caltrain和Golden Gate Transit，也預測未來幾年內會出現巨額赤字。現在，灣區每個工作日有超過16萬人乘坐捷運，雖已是疫情爆發後最高，但仍只有2019年的40%左右。