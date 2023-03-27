屋崙知名僑領陳明恩追思會 數百人悼念 家屬獲頒表彰

陳明恩女兒陳美珍（右）、兒子陳汝球（左）在活動中熱淚盈眶。（記者劉先進／攝影）

紀念屋崙華埠 和小西貢知名社區領袖陳明恩（Walter Yin Chinn）的追思會，26日在華埠亞洲文化中心舉行，數百人參加。屋崙市長盛桃代表黃能（Jimmy Hoang）向陳明恩家人頒發獎狀。他說，自己是陳明恩創建的社區組織亞裔 青年服務委員會（AYSC）的第一個成員，「他總是和我說，別混幫派。沒有他的激勵，我不可能進入縣警，也不可能走得這麼遠。他是我的人生導師，永遠積極向上。」

陳明恩1923年4月出生，去年12月14日辭世，享年99歲。在二戰期間作為少數華裔之一，在美國海軍後備隊的金銀島服役，還獲得國會頒發的二戰華裔老兵的榮譽金獎。他與屋崙警局共同創立亞裔防罪委員會（AACC）和亞裔青年服務委員會（AYSC）。還在1990年推動創辦屋崙警局華埠分局。

26日的追思會上，既有海軍少將Jonathan A.Yuen的致辭，也有屋崙市長盛桃代表、市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）的代表，向陳明恩家屬頒發表彰。屋崙警局副警長黃家華、華生社區服務社執行總監Karen Dea等也致辭。

黃能說，他在屋崙長大，在屋崙高中讀書。在一次領導力課程上，首次見到陳明恩。在他的影響下，1990年成為首個亞裔青年服務委員會成員。他平易近人，積極向上，「我第一次見到他。他就問，『你沒加入幫派吧？』我說沒有。他後來還問我，你沒撒謊？我說沒。他還和其他領袖，在街上檢查情況，讓我別亂溜達。他總是說，要聰明的利用空餘時間，別惹麻煩。沒有他的激勵，我不可能在1997年加入縣警，在職業生涯走得這麼遠。他是我的人生導師。」

前亞裔青年服務委員會理事會主席盧珮玲（Annie Lu Marlis）說，以前開完理事會的會議，陳明恩總是開車送她回家。到了她家門口，將車停在路邊，開著扯上暖氣聊天，一聊就是2小時，「這些談話總是以鼓勵結束。他利用人生遺產和導師精神鼓勵我。」

陳明恩的女兒陳美珍（Deborah Chinn Murray）和兒子陳汝球（Randy Chinn）在致辭中，使用英文、粵語和國語，感謝嘉賓前來懷念父親。陳明恩出生於屋崙8街。因為祖父生病，他高中畢業時就開始在酒吧打工、洗碗掃地，然後在家族企業上班，直到30多歲，犧牲上大學的機會，只為賺錢養育其他弟妹。

兩人說，父親確保弟妹都上了大學，之後開始在藥廠Payless工作。在32年職業生涯中，他打破亞裔天花板，從倉庫管理員升至高級主管。「想想1950年代及以後普遍存在的種族主義，他克服了所有的困難。」

陳美珍和陳汝球稱讚說，父親像對待家人一樣對待員工。他在藥店認識母親Mildred Chinn，兩人相愛，後來結婚，「當時加州的反異族通婚法剛被廢除，一個白人女子就決定嫁給華裔。但在我母親的家鄉阿肯色州，反異族通婚法仍在實施十年之久。在父親30多歲的時候，面臨著許多艱難險阻，這些決定他的未來，就像他對家庭和社區的奉獻一樣。」