灣區久旱 樹木材質脆弱 一逢暴雨頻傳傾倒傷人

今年冬季連連暴風雨吹倒無數大樹。（記者李怡／攝影）

灣區 林木茂盛，盛夏期間帶給居民如幕綠蔭。然而今年冬季突如其來的連連暴風雨中，吹倒無數大樹，不但破壞道路與民宅，也奪走一些民眾寶貴的性命。

戴維斯加大生態學家歐索拉 (Alessandro Ossola) 說，樹木就像人體一般，需要一些時間，才能從不良的狀況恢復過來。由於加州 長年乾旱，草木長期處於高溫缺水的狀態下，材質已經脆弱，突然出現大量雨水，颶風吹襲，氣候與整個環境突然巨變，一時無法適應過來，於是大量樹木紛紛傾倒。

雖然從自然生態來看，樹木傾倒是自然現象，有利於林木更新，為森林生物帶來新的生活環境。然而突然之間，強風暴雨吹倒大量樹木，奪走一些灣區民眾寶貴性命。

36歲的拉斯維加斯居民泰勒 (Ryan Taylor) 在旅遊舊金山 期間，於Post街與Polk街十字路口被一棵倒下的樹壓死。55歲的舊金山居民韓喬英 (音譯，Qiaoying Han) 在金門公園附近第23大道與林肯路 (Lincoln Way)等車時，被巨型樹枝砸到。另外79歲的核桃溪市律師哈斯特 (Thomas Huster) 晚間開著一輛特斯拉車，載著妻子從餐廳回家時，車子被一棵巨大的桉樹擊中，不幸喪生。

另外29歲的水管工人克魯茲 (Jesus Ivan Cruz) 開著白色廂型車，經過280州際公路西側的Alpine 路時，一棵大樹被風吹倒，壓在廂型車車身上，克魯茲不幸喪生。專精教堂音樂的巴特勒 (Tyrone Butler) 也因暴風雨造成的事故，死於他在屋崙美麗湖 (Lake Merritt) 湖畔架設的帳篷內。

另根據各項報導，去年暴風雨接二連三襲擊北加州時，至少造成三人喪生，其中包括一名才兩歲大的嬰兒。

有些灣區歷史性的老樹亦不幸於這次冬季暴風雨遭殃。酒鄉納帕谷V. Sattui酒廠內有棵巨大橡樹，過去年間，數千前來酒廠品酒的旅客曾在橡樹下度過美好時光，這棵橡樹也逃不過今冬暴風雨的摧殘。巴洛阿圖米契爾公園 (Mitchell Park) 有棵巨大的石松樹，幾個世代的巴洛阿圖小孩曾在石松樹下玩耍，也不幸毀於這次暴風雨中。

樹木倒下，壓毀房屋、車輛、吹倒電線桿、造成地方停電、到下來的樹木阻礙交通，形成種種社區生活不便。康柯德 (Concord) 居民馬克 (Shelley Mack) 說，許多地方公共設施如涼亭、鯉魚池、籬笆、水管、太平洋瓦電 (PG&E)變壓器與電線都被風雨吹垮了。他也親眼看到一輛白色的多功能車被大樹壓毀。