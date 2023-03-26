紀念黃金德出生權案125周年 金山華埠辦研討會

紀念黃金德案件125周年研討會現場，座無虛席。（記者張曼琳／攝影）

駐美中華總會館和美國華人 歷史學會聯合舉辦的紀念黃金德（Wong Kim Ark）出生權案125周年歷史研討會，25日早10時半至下午1時半在舊金山 華埠舉行。研討會會場座無虛席，多位官員、僑領、歷史學者和法律專家發言，回顧黃金德案的上訴經歷，及該案對後世美國少數族裔移民社區帶來的深遠影響。

黃金德1871年出生於舊金山，父母為華人。在他一次出國旅行歸來時，移民局 根據1882年5月6日通過的「排華法案」拒絕他入境。在中華總會館的支持下，黃金德將政府告上法庭，最終在聯邦最高法院在判決中勝訴，今天的美國出生公民權法條規定，凡是在美國出生的人都是美國公民，就是黃金德當年爭取來的。

今年是黃金德出生權案125周年。為紀念這一里程碑式的案例，華埠多個相關機構合作召開本次研討會。中華總會館主席團成員謝躍池（Kevin Tse）、李焯宗（ Mel Lee）以及美國華人歷史學會主席兼總裁Doug Chan為活動開幕致詞，共同表達了本次活動對華裔社區的重要意義。

中華總會館資深董事林炳昌（Hsrrison Lim）、李萱頤（David Lei）也先後發言，講述了當年黃金德案的經過，及於中華總會館之間的歷史淵源。黃金德當年返美時被拒入境，並被羈押五個月，正是在中華總會館的律師幫助下獲得保釋，並提出訴訟，從地方法院一路上訴至聯邦最高法院，最終贏得官司，讓所有美國境內出生者皆為美國公民的法律條文寫入美國律法。

丁右立（左二）並向總會館理事以及歷史學會代表頒發賀狀。（記者張曼琳／攝影）

州眾議員丁右立在致詞時表示，他在思考政府政策時當會想到「美國研究」（Amercia Study）的問題，但學校中相關的亞裔美國人研究課程並不多。「因此，這就是為什麼我們要談論這段歷史，並承認其絕對重要性的原因。」他表示，十分榮幸參與活動，並向中華總會館以及歷史學會代表頒發賀狀，嘉獎他們的工作。

市府律師邱信福在場發言。（記者張曼琳／攝影）

舊金山市府律師邱信福致詞時，提及最近亞裔主導的電影榮獲多項奧斯卡大獎，他希望日後能有好萊塢電影人將黃金德的故事拍攝成電影，讓更多的人知道。市議員殷嘉立表示，他從黃金德的照片中看到了希望和夢想，他十分欣賞黃金德和中華總會館的勇氣和堅毅，並也在致詞後向主辦單位代表頒發了賀狀。

殷嘉立（左二）向中華總會館等相關單位代表頒發賀狀。（記者張曼琳攝影）

中國駐舊金山總領館副總領事鄒永紅致詞時說：「黃金德訴訟案為一個偉大的里程碑，標誌著美國華人自100多年前就開始意識到保護自己的孩子，鼓舞了後代。」她也提及1882年的排華法案，表示歷史不應重演，以史為鑑，希望華人和亞裔社區能夠團結起來，反對歧視。

中國駐舊金山總領館副總領事鄒永紅也提及了1882年的排華法案，表示歷史不應重演。（記者張曼琳／攝影）

舊金山退休法官鄧孟詩等多位學術界、法律機構的學者專家也在研討會中發言。上午時段的研討會由ABC7電視台主播Dion Lim主持，下午時段由加大法學院（UC Law San Francisco）教師和族裔移民公民平等中心（Center on Race,Immigration, Citizenship & Equality，簡稱RICE）創始主任主持。