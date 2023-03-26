舊金山公共安全法案 市議會通過

市長參加安老自助春宴。

親愛的讀者們：

上周，舊金山 市議會通過了我的提案，用以解決市內的公共安全需求。這些提案措施將幫助解決社區的需求，確保警察 能夠應對電話求助服務並解決重要安全需求，同時讓社區大使繼續在街道上服務，使社區更安全。

加班撥款，補充預算

2500萬元的補充撥款將確保警方擁有繼續滿足當前服務水準所需的資金。這包括調查和遏制毒品 交易和非法使用毒品、減少槍枝暴力、兇殺和暴力犯罪等的能力。

大使計畫，延長合約

這兩項警務替代計畫都讓其所在的地區帶來了正面的變化，並有助於為一些最具挑戰性的街道帶來穩定。

這些提案是我為解決市內關鍵的短期和長期安全需求而推動的公共安全政策的一部分，其中還包括破打擊露天毒品市場和解決舊金山警察局的長遠人手需求。此外，我還在推動另外兩個方案來解決市內的公共安全問題。

地方檢察官補充撥款，增加對露天毒品交易的起訴。為地區檢察官辦公室的另外三名檢控官提供近20萬元的補充撥款，專注於處理露天毒品交易。

新警察合同，加強挽留和招募。新的警察合同協議將透過包括大量留用獎金，幫助阻止有經驗的警員離開舊金山警察局。合同還將幫助招聘新警員，使舊金山成為灣區薪酬最高的起薪地方，同時也為希望有意轉往其他警區的警員留在舊金山。

在此，我想感謝所有站出來表示支持這些措施和市內公共安全的社區人士。

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敬安！