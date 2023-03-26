我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

舊金山公共安全法案 市議會通過

倫敦．布里德
市長參加安老自助春宴。
市長參加安老自助春宴。

親愛的讀者們：

上周，舊金山市議會通過了我的提案，用以解決市內的公共安全需求。這些提案措施將幫助解決社區的需求，確保警察能夠應對電話求助服務並解決重要安全需求，同時讓社區大使繼續在街道上服務，使社區更安全。 

加班撥款，補充預算 

2500萬元的補充撥款將確保警方擁有繼續滿足當前服務水準所需的資金。這包括調查和遏制毒品交易和非法使用毒品、減少槍枝暴力、兇殺和暴力犯罪等的能力。 

大使計畫，延長合約 

這兩項警務替代計畫都讓其所在的地區帶來了正面的變化，並有助於為一些最具挑戰性的街道帶來穩定。

這些提案是我為解決市內關鍵的短期和長期安全需求而推動的公共安全政策的一部分，其中還包括破打擊露天毒品市場和解決舊金山警察局的長遠人手需求。此外，我還在推動另外兩個方案來解決市內的公共安全問題。

地方檢察官補充撥款，增加對露天毒品交易的起訴。為地區檢察官辦公室的另外三名檢控官提供近20萬元的補充撥款，專注於處理露天毒品交易。  

新警察合同，加強挽留和招募。新的警察合同協議將透過包括大量留用獎金，幫助阻止有經驗的警員離開舊金山警察局。合同還將幫助招聘新警員，使舊金山成為灣區薪酬最高的起薪地方，同時也為希望有意轉往其他警區的警員留在舊金山。

在此，我想感謝所有站出來表示支持這些措施和市內公共安全的社區人士。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

市長參加安老自助春宴。
市長參加安老自助春宴。
市長參加安老自助春宴。
市長參加安老自助春宴。
市長參加安老自助春宴。
市長參加安老自助春宴。

舊金山 警察 毒品

上一則

種族陰謀論煽動…加州「反猶太」事件激增

下一則

華裔企業家林彤 任加州會計委員

延伸閱讀

華航舊金山分公司推出買機票送eSIM活動

華航舊金山分公司推出買機票送eSIM活動
公安預算獲批准 金山街頭大使恢復巡邏

公安預算獲批准 金山街頭大使恢復巡邏
提振經濟 金山擬簡化商業許可申請

提振經濟 金山擬簡化商業許可申請
金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出

金山警察加班預算2537萬通過 警局每兩周需報告支出
增加2700萬警局加班預算？市長布里德市、議員陳詩敏隔空互槓

增加2700萬警局加班預算？市長布里德市、議員陳詩敏隔空互槓

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
連鎖炸雞快餐店Popeyes在加州的菜單價格引發網絡熱議，全美各地網友爭先曬出他們所在位置的炸雞價格。（圖片取自Popeyes網站）

Popeyes高價炸雞引熱議 各地網友比拚各地價格

2023-03-23 19:14
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
聯邦參議員帕迪拉表示，為減輕近期暴風雨對民眾的影響，國稅局已將加州58個縣中的51個縣的個人、家庭和企業的報稅截止日期，自動延長到今年的10月16日。（記者劉先進／翻攝）

加州雨災 灣區等51縣報稅截止日延至10月16日

2023-03-20 23:17
部分地區如西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地又受到風暴影響，而被迫停電，PG&E緊急搶修中。（記者熊移山／攝影）

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

2023-03-21 19:44

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴