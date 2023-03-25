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抗新冠取得里程碑 加州列傳播低水平

編譯組／灣區24日電
加州新冠征戰取得新里程碑，自去年秋天以來，加州居民是首次居住在新冠病毒社區傳播水平「低」地區。（Getty Images）
加州新冠征戰取得新里程碑，自去年秋天以來，加州居民是首次居住在新冠病毒社區傳播水平「低」地區。（Getty Images）

加州對抗新冠征戰達到另一個重要里程碑；自去年秋天以來，加州居民首次在新冠病毒社區傳播水平「低」（low）地區，使得加州50縣與美國其他約93%縣，同樣符合疾病控制防治中心指標，全美持續在對抗新冠病毒取得進展。

美國上周通報有13萬3521個新病例，比一個月前減少44%，是自2021年7月以來最低的一周感染病例。新冠住院率也達到去年夏天以來最低水平，新入院人數的7天平均值下降29%，至每日2477人，上個月則為3468人。不過，全國上周新冠確診死亡人數稍有增加，每日約294人喪生，一個月前為每日331人因新冠死亡。

加州通報每日平均2083個病例，即每十萬名居民約5例；一個月前為每日3721例、每十萬人約7.3例。加州7日滾動新冠病毒檢測陽性率已自6.4%降至5%，加州醫院新冠患者日均值從2763人減少至1823人。然而，新冠死亡人數平均每天增加20人，高於2月份的15人。

近來有更多新冠研究出現，據「美國醫學院內科醫藥雜誌」（JAMA Internal Medicine）23日發表研究，服用抗新冠病毒藥物Paxlovid患者，可能會降低罹患長新冠（long COVID）風險；與未服用Paxlovid患者相較，在新冠病毒檢測陽性後5天、接受輝瑞抗病毒藥物治療者，出現長新冠症狀的風險降低26%。研究也發現，Paxlovid藥物可降低47%死亡風險。

據婦女進步中心(Center for Advancement of Women)年度報告，加州估計有38%女性曾經歷過長新冠，男性比率為21%。部分族群的長新冠比率特別高，包括非裔女性41.2%、拉丁裔42.7%、同性戀女性50.7%。新冠導致女性預期壽命，從2019年的81.4歲降至2020年的79.9歲，及2021年的79.3歲。

其他相關新冠消息，還包括第一個檢測長新冠症狀的測試套組推出，「Quest Diagnostics」推出兩款後新冠（post-COVID-19）血液與尿液檢測組，用於檢測長新冠症狀，消費者無須醫生處方即可購買。

加州 檢測 醫學

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