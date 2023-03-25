東北醫療中心 籲提升結核病意識

東北醫療中心位德利市的醫療中心。（取自東北醫療中心官網）

每年3月24日為世界結核病日，東北醫療中心（North East Medical Services，簡稱NEMS）、加州 無結核病聯盟（Coalition for a Tuberculosis (TB)-Free California）、亞太裔社區衛生組織協會（Association of Asian Pacific Community Health Organizations 簡稱，AAPCHO）在世界防治結核病日當天舉辦線上會議，提高公眾對結核病的認識。

東北醫療中心在一份書面聲明中表示，結核病時時刻刻影響著全球數以千計的人。根據疾控中心（CDC）的數據顯示，全美約有1300萬人有感染結核病的潛在危機，其中有10%的人更有可能會發展為常規結核病，而亞太裔人士往往會比其他族裔更容易感染結核病。疾控中心資料還顯示，在2021年亞裔 患結核病的比例比其他族裔高36%。近幾年，全美只有四個州提交年度結核病案例報告，而加州病例數字就占四個州總和一半。

在新冠疫情前，結核病為頭號全球病毒殺手，每年約有150萬人死於結核病。新冠疫情嚴重影響結核病患的治療，使消滅結核病的進展停滯。根據2021年美國衛生局的統計，約有1300萬人被迫和潛在的結核病患一起居住，當中有7882宗確診病例。加州有近一半的全國病例，直接影響亞裔拉美裔以及非裔。

聲明還寫道：「世界結核病日，為一個提醒人們需要繼續為消滅結核病努力的重要日子。」並呼籲相關組織繼續合作，深入發展，共同解決結核病帶來的問題。

亞太裔社區衛生組織協會項目經理Chibo Shinagawa說：「社區領袖應該將文化和歷史知識傳達給他們的社區，我們會繼續和社區領袖、結核病專家和相關組織合作，為結核病患者提供治療。」

東北醫療中心移民 健康部門主任Amy Tang說：「東北醫療中心認為，結核病是影響亞裔移民社區的主要問題，中心將致力於推動防治結核病的工作。近10年來，東北醫療中心和舊金山衛生局合作，對非美國出生的移民人士增加結核病測試，並將這一數字從2010年的8%提升至2019年的52%。同時，該中心還增加了對結核病潛伏病患的治療，東北醫療團隊為此授予兩項大獎。」