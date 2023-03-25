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北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

屋崙華埠8店22分鐘內被洗劫 商會籲加強夜間巡邏

記者張曼琳／舊金山報導
華埠商戶上台輪流發言。（記者張曼琳／攝影）
華埠商戶上台輪流發言。（記者張曼琳／攝影）

屋崙華埠8街和哈利臣街（Harrison St）的8家商戶，23日凌晨被至少六名劫匪組成的盜竊團夥闖入行竊。翌日早，屋崙華埠商會召開緊急社區會議，邀請大批媒體到場，呼籲該市警方加強華埠夜間巡邏。

原本受邀參加緊急社區會議的屋崙警局大隊長伯奇（Clay Burch）因緊急事件無法出席，但屋崙華埠商會和幾個商戶社區組織在會上發言，呼籲警方加強夜間巡邏，保障小商業和消費者的財物和人身安全。

屋崙華埠商會主席藍維新（Francis Lan）表示，23日凌晨作案有組織的犯罪團夥，似乎在同一時間襲擊8個商戶，他認為這樣的劫案發生不可接受。他表示，類似的劫案不只發生在華埠，而是在屋崙全市發生；他補充道：「我們的商業主和屋主支付大量的稅款和財產評估費，而我們所要求的只是政府保障屋崙所有社區的安全。」

被洗劫的商戶之一的「唐人街」（ Lounge Chinatown）餐廳公關經理Darlene Wong表示，已確定事發時間為23日凌晨3時30分，經初步調查有6名劫匪作案，用約14分鐘進入餐廳內部；Darlene Wong說：「從剪線鉗、到鋸子再到錘子，他們破壞了我們的設施和POS系統。」加上被偷的現金、名酒及設備，餐館損失近3萬6000元。Darlene Wong透露，餐館仍在等待更進一步的調查結果，可能需要評估是否有更多損失，然後才能重新營業。

此前多次被劫的新屋崙藥局（New Oakland Pharmacy）東主Albert Wong也出席會議，再次為屋崙治安發聲；他指出，此類劫案通常發生在凌晨4時至4時30分左右，因此他希望屋崙警局不僅是在日間，還可以在深夜時段在華埠地區開展巡邏。

由華埠商戶自發組織的「藍天使」義工巡邏隊隊長鄺偉，呼籲警局增強華埠警力守護社區；他認為，只有警方具備威懾力和執法權，義工能做到的是有限的。他還透露，自23日凌晨8家商戶被劫後，24日早晨又有多輛停在路邊的車輛遭爆竊，因此他認為華埠治安並未有好轉，他譴責在加州出台的多個縱容犯罪的法案。

會上也有社區人士質疑，屋崙華埠促進會（OCIC）聘用夜間巡邏車，在下午7時至早晨7時巡邏，為何本次劫案發生時，夜間巡邏人員未及時發現？

對此，屋崙華埠促進會理事會主席莊錦鎮回應本報詢問時表示，屋崙華埠促進會所管理的商業促進區（BID）共有52個街區，也是全市6個商業促進區中唯一分配到治安經費的。莊錦鎮表示，原本公共安全不在商業促進區兼顧的範圍內，但因理事會了解華埠商戶、居民和消費者對公共安全的需求和擔憂，最終決定撥出這筆預算。

但治安經費有限，52個街區只能聘用一輛夜間巡邏車，本次劫案發生速度之快，8間店舖在22分鐘內被洗劫。莊錦鎮認為，在案發時夜間巡邏車可能在其他街區巡邏，而且作案團夥經驗豐富，或許早就踩點摸清了巡邏路線和時間。他表示，已經向安保公司了解具體原因，但尚未得到回覆。

他還透露，目前華埠促進會與夜間巡邏保安共簽約3個月，合同即將在4月結束，共花費約12萬，其中有2萬，為前屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）為加強今年初的假日季商業區的安全撥款，剩餘10多萬來自華埠促進會資金。

屋崙華埠商會主席藍維新呼籲警方加強夜間巡邏。（記者張曼琳／攝影）
屋崙華埠商會主席藍維新呼籲警方加強夜間巡邏。（記者張曼琳／攝影）
「唐人街」餐廳是此次被洗劫的商戶之一。（記者張曼琳／攝影）
「唐人街」餐廳是此次被洗劫的商戶之一。（記者張曼琳／攝影）
「藍天使」義工巡邏隊隊長鄺偉表示，24日上午又發生多輛汽車被爆竊。（鄺偉提供）
「藍天使」義工巡邏隊隊長鄺偉表示，24日上午又發生多輛汽車被爆竊。（鄺偉提供）

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