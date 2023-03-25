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淘汰天然氣改用電 恐須花費2萬

編譯組／灣區24日電
將天然氣暖爐換成電爐的費用恐高達2萬元。（取自官網）
將天然氣暖爐換成電爐的費用恐高達2萬元。（取自官網）

灣區監管機構上周投票決定，未來幾年內將逐步淘汰使用天然氣的暖爐和熱水器，此舉將給飽受極高生活成本困擾的居民再添經濟負擔。

新法規禁止在2027年和2029年之後，銷售或安裝排放氮氧化物的熱水器和暖爐；這意味著現有住宅必須在其燃氣設備壽命結束後，過渡到電熱水器和熱泵，這是唯一符合零氮氧化物標準的設備。該規定也適用於新建築。

電熱水器和熱泵通常比其燃氣設備更昂貴，儘管在聯邦、州和地方各級有數千美元的返利（Rebates）和稅收抵免來減少轉換成本，住在老房子裡的人仍可能面臨額外的費用，如配電盤及管道系統升級、重新布線，或申請許可證。

根據各種研究和已完成項目中收集的數據，安裝熱泵的成本差異很大，可從7000元到超過2萬元；電熱水器的成本也從2000到7000元不等，而熱泵熱水器的成本在3000元至4700元之間，改裝現有住宅的天然氣暖爐成本約為2000至2600元，新建築的天然氣暖爐成本則在3700至5700元之間。

為促進從燃氣設備到電動設備的過渡，居民可享有許多返利和稅收減免：在聯邦層面，去年夏天通過的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），為熱泵和熱泵熱水器的成本提供30%的稅收抵免，每年限額為2000元；基於家庭收入，最高返利為8000元，低於地區中位收入150%的家庭可得到最高14000元的返利。這些應該在2024年可執行。

灣區區域能源網路（BayREN）為熱泵熱水器提供1000元的返利，為熱泵HVAC系統提供另外1000元的返利；如需絕緣或鋪設管道系統，也有返利。由於需求高於預期，單戶住宅的Tech CLEAN激勵措施暫時停止，多戶住宅的激勵措施可以使用。

Golden State Rebates是由公用事業客戶資助的州級項目，為從燃氣熱水器轉為熱泵熱水器提供500元的返利。此外，各種社區和地方司法機構也為熱泵和熱泵熱水器提供返利，希望轉換的居民，可通過BayREN的免費諮詢，或與州政府發起的The Switch is On活動的專家尋求指導。

天然氣 灣區 投票

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