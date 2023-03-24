要求代數I課程重歸7年級 金山家長提告學區

訴訟和史丹福代數研究讓舊金山學區重啟數學課程大戰。(Getty Images)

舊金山 家長日前提告舊金山公立校區，要求官員將代數I(Algebra I)課程放回初中、提供給那些已準備上課學生修習，並停止強迫已在私立學校或透過其他課程提供機構通過課程的學生、在九年級重新上課。

目前，舊金山學區 不在初中開設代數I課程，而是要求所有學生在九年級上這門課。唯一例外是高中之前修習代數I課程學生、通常是自費上課，並且通過「數學驗證測驗」(math validation test)以證明程度，但較少學生可通過測試。

訴訟於20日提出這場將長達數年的爭戰，焦點是學區何時應該提供代數I課程，以及讓學生在高中之前保持同一數學程度軌道、是否實際提高學生課堂學習。訴訟不僅呼籲學區自七年級開始提供代數I課程，並認為強迫在學區外選修代數I課程學生重新修課，違反州教育規定。

訴訟核心問題是學區政策與做法，阻礙數學成績超過同齡的學生，遏止他們在數學方面取得優異成績，導致任何學生幾乎不可能進入高中修習微積分的機會。

沮喪的家長指責學區弱化數學課程、導致高階學生感到無聊，並落後私校同齡學生與在初中開設代數I課程學區的學生。家長們曾於2016年向學區請願、提交超過1000個簽名，要求將代數I課程恢復至初中課程。在初中修習代數I課程，可讓學生在畢業之前完成微積分課程，這門課通常被視為有利於申請大學。

學區的數學課程政策，是讓所有學生在九年級學習代數I，之後高階學生可同時修習代數II與初等微積分，在高年級學習微積分。學區官員堅持不再根據學生學業成績水平分班，因為此作法通常將白人、亞裔 、富裕學生與低收入、拉丁裔與黑人學生區分。

史丹福大學20日也公布研究，指出將代數I課程推向高中的影響。指出儘管所有族裔中更高水平的數學成績有所增加，但在大學先修數學(AP)課程的族裔差距基本維持不變。數學課程改革的前後，舊金山聯合學區白人與亞裔學生修習出等微積分比例，皆高於黑人與西班牙裔同儕2-4倍之多。

約於25年前，加州決定在八年級要求代數I課程，之後於10年前將其作為一個選項。州府官員隨後建議推遲至高中才開設此課程，這樣就無須追蹤學生初中進階課程情況。目前尚未知，史大研究是否會影響全州範圍有關此議題的爭論。研究指出，許多未能通過代數I課程的學生，先前就學習情況不佳。