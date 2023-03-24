屋崙疫後復甦快過金山 原因何在？

屋崙市中心復甦速度快過舊金山。（Getty Images）

周末晚間走過屋崙 市中心，可以充分感覺到這個城市的活力，酒吧與餐廳顧客滿座，夜總會與音樂廳前民眾聚集，熱鬧異常。與屋崙相比，舊金山 情形完全兩樣，日落之後，市區即相當冷清。

屋崙經濟與勞動力發展局 (the Oakland's Economic & Workforce Development Department) 副主任坎恩 (Kelley Kahn) 表示，屋崙民眾關心當地文化與社區發展，這種活力帶來疫情 後城市的復甦。他說，屋崙市區並非是一個工作中心，另有其他許多社區功能。相對而言，舊金山市區基本上是一個金融中心。

坎恩說，屋崙市容繁華，數據可以說明。屋崙2022年年底失業率只有3.4%，雖然比起舊金山同期2.8%的失業率稍高，屋崙辦公室空屋率則遠低於舊金山。屋崙去年最後一季的辦公室空屋率為18.6%，舊金山同期辦公室空屋率則高達27.6%。

另外坎恩指出，最近屋崙重返辦公室的員工增加許多，屋崙市中心辦公室員工已增加到1萬7000人，雖然比疫情前減少45%，可是比起舊金山好了許多，舊金山回到公司辦公室上班員工比疫情前減少60%。

坎恩說，屋崙返回辦公室員工較多的原因，其中一個就是屋崙員工工作性質多樣化，而且員工一般是在較為穩定性的行業上班，如健康醫療與工程，這些行業較不會受到經濟變動衝擊。

與屋崙有別，舊金山31%的工作屬於科技或管理服務，由於疫情起流行的遠距工作與最近科技界大裁員，科技與管理服務行業受到極大影響。

坎恩說，為了維持屋崙多元化的特色，他們計畫採用新地目劃分辦法，允許建築物的一樓能發揮別具特色的功能，如畫廊、照相館、表演舞台、健身房等。屋崙亦準備在市中心舉辦各種表演活動。

屋崙目前計畫今年夏季，每個月都舉辦一次「第一個星期五」(First Fridays) 節慶，沿電報街 (Telegraph Avenue) 幾個街區內，舉行各種表演節目，亦有許多攤位，預計將吸引數千民眾參與盛會。根據主辦單位，2021年舉辦疫情後首次「第一個星期五」慶典時，一共吸引了1萬5000名觀眾，雖然比不上疫情前情形，仍相當令人欣慰。