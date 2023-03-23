風暴襲金山 3.5萬戶停電、灣區4死 海灣大橋東行車道中斷

受暴風雨影響停止的道路施工。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府22日發布初步報告稱，21日的風暴 天氣導致全市有700多棵樹木吹倒，兩人死亡，另有兩人因風暴墜落物導致受傷入院，包括一名警員。全灣區至少有四人因周二的風暴死亡。

舊金山市府發布的報告稱，在21日風暴高峰期間，舊金山全市約3萬5千戶停電，截至22日發稿前，仍有超過8千戶無電可用。城市公共設施也受到停電的影響，包括公共施工場所停工，無家者臨時住所斷電。由於大風影響交通和運輸出現重大中斷，被風吹倒的大型運輸車輛中斷了海灣大橋的所有東行車道。舊金山國際機場數百架航班延誤了四個多小時。

針對暴風雨天氣造成的城市破壞，舊金山應急管理部 (DEM)特別啟動了應急行動，即時監測風暴影響，並部署協調資源。舊金山911呼叫中心，在風暴高峰期收到了超出平常400%的緊急電話。市府工作人員對此做出積極回應，並正在處理城市的恢復工 作，包括恢復人行與自行車道的開放，清理倒下的樹木和開放海灣大橋等工作。

除了斷電和公共設施的影響，當天在舊金山市內寫字樓上班的員工，因停電而提前離開辦公室。華裔電腦工程師趙楚楚表示，21日風暴襲來當天，她正在舊金山位於California街的辦公樓內上班，因大風導致斷電，導致室內電梯停運，無法辦公，她和同事們被迫從九層高的寫字樓走下樓梯提前下班。

據楚楚描述，大風吹動寫字樓的玻璃嗡嗡作響，斷電後的寫字樓內排風扇停運，有一種窒息的感覺，回想起來很是後怕。她與同事們質疑，為何舊金山現代化的新建城市，電路系統如此脆弱，一有暴風雨就會受到如此嚴重的影響呢？

舊金山公用事業委員會 (SFPUC) 回應稱，在風暴之前、期間和之後，公共事業委員會的工作人員，部署了高度專業化的設備，包括多達6輛執勤卡車、6輛社區服務卡車和6個突擊保衛小組，以響應全市範圍的服務請求，包括監控和清理排水系統，搶修報備電力系統，自本周以來已經響應了全市83次服務請求。