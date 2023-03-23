屋崙44歲亞裔遭槍殺案 警：嫌已被捕

2月26日凌晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。（本報資料圖）

在屋崙 防罪委員會（AACC）22日上午的月會中，屋崙市警督余劍倫（Alan Yu） 透露，上個月26日凌晨1時30分東灣44歲的亞裔 Phil Norawong遭槍殺案件的嫌犯，已被拘留。因案件還在調查中，無法透露更多訊息。

月會上，華埠 聯絡員符美（Mae Phu）在例行公布每個月犯罪數據時提及此案。她表示，兇案發生在屋崙華埠，靠近委士打街（Webster st），案發後，警員接報到現場，幫助將一名受害者送入急救室，但受害人入院後不治。符美透露，該案涉及槍枝犯罪，警局以重罪襲擊回應，之後將該案定為兇殺案。

稍後，警督余劍倫透露了更多細節。他指出，案發地點在6街和7街之間的委士打街路段，確定為發生在華埠的兇殺案，「我們會深入調查，無論這是與華埠商戶有關，還是與顧客來訪，或是重複犯案有關。」但余劍倫表示，目前關於此案唯一可以透露的是，嫌疑人已落網，案件仍在調查中。

余劍倫表示，本案更像是一宗偶然事件，並不是針對性的搶劫。「兩方相遇，最終發生暴力衝突，在任何地方都有可能發生。」他讚賞了警局兇案小組的工作。