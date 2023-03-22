我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／大谷翔平再見三振 日本3:2美國 隊史第3冠

專家看肢體語言：習近平掌大權 看普亭像看「小弟弟」

金山有色人種跨性別健康中心 落成啟用

記者李怡／舊金山報導
有色人種跨性別者健康中心在舊金山落成。（記者李怡／攝影）
有色人種跨性別者健康中心在舊金山落成。（記者李怡／攝影）

舊金山市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）與市議員孟達文（Rafael Mandelman）21日出席舊金山市健康中心（SF Community Health Center）新落成的有色人種跨性別（TGNC Community）服務中心剪綵儀式，慶祝新中心投入使用。

健康中心內部。（記者李怡／攝影）
健康中心內部。（記者李怡／攝影）

新中心位於1460 PineStreet，作為社區健康中心的一部分，目標是為整個跨性別者社區創造安全的空間、活動和服務。從個案管理和醫療服務（包括初級保健、HRT和換針），到心理健康和物質使用支持，再到社會團體和特殊活動，再到中心休息（提供小吃和點心、衣櫥和電腦實驗室），以實現為有色人種跨性別者提供健康、平等的共享空間。

健康中心內部。（記者李怡／攝影）
健康中心內部。（記者李怡／攝影）

中心特別服務於感染愛滋病、藥物濫用、入獄重返社會、剛到灣區或是無家者的跨性別者。營業時間為每天下午2時至4時30分。到場填寫一份表格與工作人員會面後即可使用空間服務。

佩斯金表示，健康中心的位置有著悠久的跨性別歷史。項目在2020年進行需求評估之後，如此快速的在今天落成了8000平方呎的服務中心，對全國性少數和跨性別者的健康有很積極的影響。

市議員孟達文表示，中心是一項愛滋病預防與社區賦權的戰略部署。（記者李怡／攝影）
市議員孟達文表示，中心是一項愛滋病預防與社區賦權的戰略部署。（記者李怡／攝影）

孟達文表示，在很多州對於跨性別者做出很多可怕決策的時候，舊金山正在努力做出正確的決定。他知道舊金山的跨性別者還需要很多的幫助，民選官員有很多的相關工作要做。這個健康中心的落成確實會挽救很多的生命，可謂是愛滋病預防與社區賦權的戰略部署。

舊金山健康中心高級顧問莫頓（Tati Moaton）表示，在中心建立之前，曾多次召開會議傾聽社區的聲音。因為舊金山重視跨性別群體的生命健康。中心的建成由25位有才華的跨性別者推動參與，並服務餘未來中心的服務工作。他指出，跨性別者的命也是命，值得好好被關照和照護。

多名跨性別者與社區代表出席活動。

跨性別 舊金山 灣區

上一則

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

延伸閱讀

美西第一座鋼磚結構 舊金山百年酒店易主

美西第一座鋼磚結構 舊金山百年酒店易主
舊金山民主黨前主席蔣美琴入選為「2023年度傑出女性」

舊金山民主黨前主席蔣美琴入選為「2023年度傑出女性」
德州禁中國人置產 金山市議員陳詩敏發起譴責決議

德州禁中國人置產 金山市議員陳詩敏發起譴責決議
解決街道安全清潔問題 舊金山市議員陳詩敏倡撥7000萬

解決街道安全清潔問題 舊金山市議員陳詩敏倡撥7000萬
市府辦招牌遮陽棚講座 華埠商戶：沒解決問題

市府辦招牌遮陽棚講座 華埠商戶：沒解決問題

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄