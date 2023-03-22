金山有色人種跨性別健康中心 落成啟用

有色人種跨性別者健康中心在舊金山落成。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）與市議員孟達文（Rafael Mandelman）21日出席舊金山市健康中心（SF Community Health Center）新落成的有色人種跨性別 （TGNC Community）服務中心剪綵儀式，慶祝新中心投入使用。

健康中心內部。（記者李怡／攝影）

新中心位於1460 PineStreet，作為社區健康中心的一部分，目標是為整個跨性別者社區創造安全的空間、活動和服務。從個案管理和醫療服務（包括初級保健、HRT和換針），到心理健康和物質使用支持，再到社會團體和特殊活動，再到中心休息（提供小吃和點心、衣櫥和電腦實驗室），以實現為有色人種跨性別者提供健康、平等的共享空間。

健康中心內部。（記者李怡／攝影）

中心特別服務於感染愛滋病、藥物濫用、入獄重返社會、剛到灣區 或是無家者的跨性別者。營業時間為每天下午2時至4時30分。到場填寫一份表格與工作人員會面後即可使用空間服務。

佩斯金表示，健康中心的位置有著悠久的跨性別歷史。項目在2020年進行需求評估之後，如此快速的在今天落成了8000平方呎的服務中心，對全國性少數和跨性別者的健康有很積極的影響。

市議員孟達文表示，中心是一項愛滋病預防與社區賦權的戰略部署。（記者李怡／攝影）

孟達文表示，在很多州對於跨性別者做出很多可怕決策的時候，舊金山正在努力做出正確的決定。他知道舊金山的跨性別者還需要很多的幫助，民選官員有很多的相關工作要做。這個健康中心的落成確實會挽救很多的生命，可謂是愛滋病預防與社區賦權的戰略部署。

舊金山健康中心高級顧問莫頓（Tati Moaton）表示，在中心建立之前，曾多次召開會議傾聽社區的聲音。因為舊金山重視跨性別群體的生命健康。中心的建成由25位有才華的跨性別者推動參與，並服務餘未來中心的服務工作。他指出，跨性別者的命也是命，值得好好被關照和照護。

多名跨性別者與社區代表出席活動。