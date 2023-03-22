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金山華生遇刺 市府系列措施預防青少年暴力

記者李怡／舊金山報導
舊金山華裔學生遇刺 引市府部門採取預防措施。（記者李怡／攝影）
舊金山華裔學生遇刺 引市府部門採取預防措施。（記者李怡／攝影）

15歲華裔學生上周一下午在舊金山市8BX公交巴士上被刺重傷、另有多起青少年團體鬥毆事件頻發，舊金山市長布里德與聯合學區21日共同發表聲明稱，將採取一系列措施預防和應對青少年暴力事件，包括擴大暴力阻斷計畫和社會工作者的支持，以及加強學校周邊的安保措施。

上周，舊金山聯合學區(SFUSD)公立學校發生兩起嚴重暴力事件，其中一所中學校園內有人持槍，另一所中學校園內發生刺傷事件。其他涉及青少年的事件包括MUNI公交車上的刺傷事件，及數十名學齡兒童在Stonestown購物中心發生多起大型鬥毆事件。

布里德表示，暴力沒有任何藉口，但可以採取措施，防止暴力行為在學校發生；作為市領導，她將致力於與學區合作，確保孩子安全並獲得他們需要的支持。在過去幾年因為疫情，對青少年群體造成難以置信的壓力。

市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）表示，在舊金山發生多起學生暴力事件後，市議會一直與舊金山警察局（SFPD）和舊金山聯合學區（SFUSD）保持溝通；在疫情期間，舊金山迅速協調資源建立學習中心來支持學生及家人。在疫情之後，市府致力於加強對學校心理和行為健康支持的投資，還增加公共汽車和學校周圍的公共安全。

Stonestown市議員梅義嘉（Myrna Melgar）表示，Stonestown是西區的城鎮廣場，在此打架鬥毆的青年人帶給社區居民和商場工作人員極惡劣的影響；「我們必須考慮為年輕人提供放學後的健康安全的活動，並加大對於暴力預防和青少年心理健康服務的投資。」

針對青少年暴力頻發，市府將專注於交付、協調和擴展的項目，包括建立多學科團隊，與舊金山警察局、少年緩刑及社區組織合作，以識別、跟蹤、監控高風險事件並進行干預。舊金山警察局(SFPD)、聯合學區（SFUSD）與多個市府部門密切合作，確保孩子、家庭和學校工作人員的安全。地檢處辦公室將與城市各部門合作，預防和解決青少年犯罪，並將致力於預防和干預青少年犯罪方面進行大量投資，確保青少年群體的安全。

舊金山 學區 警察

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