拜登新財年預算 專家：有遠見但難實現

預算和政策優先事項中心首席經濟學家斯通認為，拜登的預算案富有遠見，但最終實現可能受阻。（視頻截圖）

少數族裔媒體服務（ Ethnic Media Services，EMS）日前舉行線上記者會，邀請專家分析拜登 總統的2024財年預算 案、可能引發的兩黨博弈，以及社會保障計畫的命運。

拜登在6.9萬億元的預算案中，保留了新冠疫情期間啟動的許多安全網計畫；增加了國防開支，以繼續支持烏克蘭；並擴大了例如醫療補助和學前教育計畫。而擬議預算的資金主要來自對公司和富人的增稅。

預算和政策優先事項中心（Center for Budget and Policy Priorities）首席經濟學家斯通 (Chad Stone)表示，拜登的預算案富有遠見，認識到美國需要比目前更多的收入和更大膽的舉措才能在21世紀滿足需求，但最終仍需要國會通過。雖然民主黨主導的參議院普遍支持這一願景，卻很可能在共和黨控制的眾議院受阻，因為共和黨希望削減稅收和支出。

法律與社會貧困中心 (Center for LAw and Social Poverty） 政策副執行主任巴施（Elizabeth Lower-Basch）指出，拜登的預算案希望為兒童、家庭、長者和工人提供更多福利 ，尤其是中低收入人群。 這些投資非常及時，因為大多數疫情時期的援助計畫都已接近尾聲。但通貨膨脹導致食品、兒童保育和醫療保健成本持續上漲，使家庭處於脆弱狀態。

拜登希望將兒童稅收減免項目永久化。該項目是聯邦政府2021年推出的美國救援計畫的一部分，福利以報稅抵免形式提供，每個六歲以下兒童每月300元，六至十七歲每月250元。巴施指出，該項目成效明顯，2021年兒童貧困人口比前一年減少了近一半，處於歷史最低水平。

巴施表示，拜登的預算案還包括：為更多貧困和無證家庭提供醫保；為新生兒母親提供12月產後保健服務；投資1500億元，讓長者和殘障人士能夠在家或社區接受治療；擴大聯邦營養和食品安全項目；為需要照顧新生兒或生病家人的員工提供12周帶薪假；十年內投資6000億用於兒童保育和早期教育項目。