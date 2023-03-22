我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

狂風暴雨再襲灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

記者葛歆睿、江碩涵／矽谷報導
聖馬刁縣波托拉谷周二下午一棵大樹砸到麵包車，司機當場身亡。（記者葛歆睿 / 翻攝）
聖馬刁縣波托拉谷周二下午一棵大樹砸到麵包車，司機當場身亡。（記者葛歆睿 / 翻攝）

風暴雨周二再次席捲灣區和中央海岸，多處樹木和電線桿倒塌；在聖馬刁縣，樹木倒下砸到一輛麵包車，致司機死亡。受強風影響，灣區部分地區停電。另外，南灣矽谷又狂風暴雨大停電，民眾抱怨說，歡迎來到第三世界。

灣區記錄到的最高陣風出現在下午1時45分左右，烏門胡姆山（Mount Umunhum）上風速每小時82英里，米遜峰公園（Mission Peak Park）和艾莉森山（Mount Alison）上，每小時81英里。聖克魯斯山脈最高風速達每小時70英里，屋崙機場強陣風達每小時74英里，巴洛阿圖每小時59英里，海沃德機場每小時54英里。

受強風加暴雨影響，灣區多個地區收到關於樹木和電線桿倒塌的報告。據加州公路巡警（CHP）稱，周二下午聖馬刁縣波托拉谷（Portola Valley）一棵大樹倒下正好砸到一輛麵包車。當時車內只有一名司機，不幸當場身亡。

此外，破壞性的陣風再次引發停電。太平洋煤電PG&E表示，截至周二下午2時30分，超過大約8萬8000名客戶受停電影響，故障排除人員正在搶修，暫不清楚何時可以恢復供電。

除灣區受暴風影響，國家氣象局還針對灣區以南的薩利納斯谷（Salinas Valley）、霍利斯特谷（Hollister Valley）、卡梅爾谷（Carmel Valley）、蒙特利灣南部（Southern Monterey Bay）和大蘇爾海岸（Big Sur Coast）發布大風警告，並持續到周二晚。

另外，南灣20日原本晴朗的好天氣，到21日驟變為狂風暴雨，最高風速高達50英里，西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地受風暴影響斷電。不少民眾抱怨，上周剛剛停過好幾天，一遇到大風雨就又開始停電，全球科技業最繁榮的矽谷，卻如此脆弱不堪。

根據國家氣象局預報，矽谷地區預定21日上午強風和暴雨達高峰，沒想到風暴延遲抵達，直到下午才開始傳出災情，風速也強到許多人房屋受到影響。住在聖他克拉拉市的民眾許小姐說，她剛好中午外出，直接目擊一棵大樹倒在隔壁車道，只差一點點距離就砸到自己的車子，怵目驚心。

住在西聖荷西靠近庫比蒂諾的楊小姐，上周才因為風暴影響家中停電三天，深感不便，21日又再次遇到停電，對太平洋瓦電（PG&E）非常不滿。楊小姐指出，上周家中突然停電，導致全家只能拿瓦斯罐的卡式爐來煮飯，好幾天都過著艱苦的戰地野炊生活，沒想到這周又停電，覺得生活很崩潰。

她表示，21日中午狂風暴雨開始降臨，連對街的垃圾桶都被吹到家門口，緊接著立刻就停電，手機收訊也斷訊，完全無法對外聯絡，只能趕緊開車到其他地方避難。無法想像這是在科技業繁榮的矽谷會上演的戲碼。她抱怨，房價這麼貴，硬體設施卻這麼缺乏，一遇到大風雨，三天兩頭就停電，「歡迎來到第三世界！」

根據國家氣象局預測，風速可能在山區和未受阻礙的區域達到每小時50英里的高峰，由於風速極強加上土壤受到雨水衝擊濕潤且不穩定，樹木和電線杆倒塌的風險依舊很高，官方呼籲民眾，沒事不要出門，尤其到樹木多的地方和山區。

根據預測，聖荷西21日將累積超過半英寸的降雨量。

南灣矽谷21日驟變為狂風暴雨的風暴日，最高風速高達50英里，許多交通號誌燈又開始...
南灣矽谷21日驟變為狂風暴雨的風暴日，最高風速高達50英里，許多交通號誌燈又開始停擺。（記者熊移山／攝影）

風暴 暴雨 灣區

上一則

馬英九將訪中 部分藍營批：伸頭過去給人戴紅帽子

延伸閱讀

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界

南灣矽谷又狂風暴雨大停電 民眾怨：歡迎來到第三世界
聖荷西28歲男遵從43歲女友 綁架3月大嬰兒 判囚5年

聖荷西28歲男遵從43歲女友 綁架3月大嬰兒 判囚5年
春分隔日天氣驟變 加州南灣迎來狂風暴雨

春分隔日天氣驟變 加州南灣迎來狂風暴雨
可負擔房2500萬經費 聖荷西議會通過

可負擔房2500萬經費 聖荷西議會通過
經濟差 舊金山4郵區銷售稅2位數下降

經濟差 舊金山4郵區銷售稅2位數下降

熱門新聞

Costco的台灣老協珍佛跳墻目前6.7折。（記者劉先進／攝影）

Costco華人愛的8款商品 最低6.7折

2023-03-18 00:33
灣區未來將禁止天然氣熱水爐與暖氣系統。（記者李榮／攝影）

全美最嚴 灣區將禁止天然氣熱水爐與暖氣

2023-03-16 20:07
女子可能因竊取一塊小牌子遭逼車，最後在高速公路發生意外。（取自訃告）

偷30元塑膠牌遭追車 女子880高速公路被車撞死

2023-03-19 20:06
健保是許多僑胞非常關注的權益，但許多人因疫情至今還沒恢復戶籍。（本報檔案照片）

出境逾2年戶籍被遷出 台灣健保彈性措施再延長

2023-03-19 19:16
北加灣區14日受強風襲擊，多處樹倒、籬笆倒、交通號誌壞掉，圖為南灣路口交通號誌損壞。（記者熊移山／攝影）

風暴影響 矽谷大停電 有如第三世界

2023-03-15 17:35
暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13

超人氣

更多 >
這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃

這7類海鮮魚類含汞量低 專家：應該多吃
CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延

CDC：致命且具抗藥性的耳念珠菌 在全美醫院蔓延
離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安

離婚超過20年 妮可基嫚仍被湯姆克魯斯弄得坐立難安
爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄

爆交往後同框…Jennie直奔他演唱會 V側目表情全錄
提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率

提交報稅表前避免犯這些錯 減低被IRS審計的機率