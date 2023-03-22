狂風暴雨再襲灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

聖馬刁縣波托拉谷周二下午一棵大樹砸到麵包車，司機當場身亡。（記者葛歆睿 / 翻攝）

狂風暴 雨周二再次席捲灣區 和中央海岸，多處樹木和電線桿倒塌；在聖馬刁縣，樹木倒下砸到一輛麵包車，致司機死亡。受強風影響，灣區部分地區停電。另外，南灣矽谷又狂風暴雨 大停電，民眾抱怨說，歡迎來到第三世界。

灣區記錄到的最高陣風出現在下午1時45分左右，烏門胡姆山（Mount Umunhum）上風速每小時82英里，米遜峰公園（Mission Peak Park）和艾莉森山（Mount Alison）上，每小時81英里。聖克魯斯山脈最高風速達每小時70英里，屋崙機場強陣風達每小時74英里，巴洛阿圖每小時59英里，海沃德機場每小時54英里。

受強風加暴雨影響，灣區多個地區收到關於樹木和電線桿倒塌的報告。據加州公路巡警（CHP）稱，周二下午聖馬刁縣波托拉谷（Portola Valley）一棵大樹倒下正好砸到一輛麵包車。當時車內只有一名司機，不幸當場身亡。

此外，破壞性的陣風再次引發停電。太平洋煤電PG&E表示，截至周二下午2時30分，超過大約8萬8000名客戶受停電影響，故障排除人員正在搶修，暫不清楚何時可以恢復供電。

除灣區受暴風影響，國家氣象局還針對灣區以南的薩利納斯谷（Salinas Valley）、霍利斯特谷（Hollister Valley）、卡梅爾谷（Carmel Valley）、蒙特利灣南部（Southern Monterey Bay）和大蘇爾海岸（Big Sur Coast）發布大風警告，並持續到周二晚。

另外，南灣20日原本晴朗的好天氣，到21日驟變為狂風暴雨，最高風速高達50英里，西聖荷西、南聖荷西、巴洛阿圖等地受風暴影響斷電。不少民眾抱怨，上周剛剛停過好幾天，一遇到大風雨就又開始停電，全球科技業最繁榮的矽谷，卻如此脆弱不堪。

根據國家氣象局預報，矽谷地區預定21日上午強風和暴雨達高峰，沒想到風暴延遲抵達，直到下午才開始傳出災情，風速也強到許多人房屋受到影響。住在聖他克拉拉市的民眾許小姐說，她剛好中午外出，直接目擊一棵大樹倒在隔壁車道，只差一點點距離就砸到自己的車子，怵目驚心。

住在西聖荷西靠近庫比蒂諾的楊小姐，上周才因為風暴影響家中停電三天，深感不便，21日又再次遇到停電，對太平洋瓦電（PG&E）非常不滿。楊小姐指出，上周家中突然停電，導致全家只能拿瓦斯罐的卡式爐來煮飯，好幾天都過著艱苦的戰地野炊生活，沒想到這周又停電，覺得生活很崩潰。

她表示，21日中午狂風暴雨開始降臨，連對街的垃圾桶都被吹到家門口，緊接著立刻就停電，手機收訊也斷訊，完全無法對外聯絡，只能趕緊開車到其他地方避難。無法想像這是在科技業繁榮的矽谷會上演的戲碼。她抱怨，房價這麼貴，硬體設施卻這麼缺乏，一遇到大風雨，三天兩頭就停電，「歡迎來到第三世界！」

根據國家氣象局預測，風速可能在山區和未受阻礙的區域達到每小時50英里的高峰，由於風速極強加上土壤受到雨水衝擊濕潤且不穩定，樹木和電線杆倒塌的風險依舊很高，官方呼籲民眾，沒事不要出門，尤其到樹木多的地方和山區。