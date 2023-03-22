馬英九將訪中 李漢文：雖未違法 但動機可議

李漢文認為，馬英九訪中簡直是配合中共。（記者李榮／攝影）

針對馬英九 將在中華民國總統蔡英文訪美時前往中國，僑務委員李漢文質疑，馬英九訪中雖然沒有違法，但是動機可議，「不知道馬英九為何要選擇國際和兩岸三地敏感的時候，一定要去中國祭祖？」

李漢文表示，馬英九無視中華民國前總統的身分，不理會國家安全、國際戰略形勢，竟計畫率團於27日赴中，聲稱「祭祖」。令人擔心的是，馬英九任總統的時候掌握國家機密，而中國現在幾乎每日軍機、軍艦繞台，威脅台灣，馬英九卻還是堅持去中國，「過去有很多中間選民曾投票給馬英九，如今應該看清楚他的真面目。馬英九背叛國際民主自由國家的行為，也讓台灣人民再度看清楚國民黨到底值不值得信任？」

李漢文指出，中共一路以來的行徑，可知道台灣人民絕對不可再支持所謂的九二共識，和共產黨 自定的一中原則。而馬英九這次訪中，等同無形中配合中國國家主席習近平 的政治利益，更造成台灣民眾絕大多數認定馬英九對不起台灣人。馬英九既然是卸任元首，怎可不顧國際民主社會反制中國獨裁擴張的努力，配合習近平第三任大中國利益？

她解釋，習近平三大利益，第一是中國國際利益，而馬英九的行動等同配合習近平突破民主國家包圍中國的戰略。第二是中國大外宣：馬英九無形中配合中國共產黨習近平壓制蔡總統造訪友邦以及過境美國的消息。第三是中國大內宣：馬英九配合共產黨抗日行程的親中仇日大內宣，而其實抗日時中國國民黨犧牲最多，但是後來被共產黨收割，企圖扭曲史實改變歷史真相，「台灣裡面以馬英九為首的親中派，與其不斷地散布『疑美論』，倒不如好好想想當初美國是如何幫助抗日。」