Theranos荷姆斯前男友 巴爾瓦尼延後入獄再出招

前Theranos高層、荷姆斯前男友巴爾瓦尼找到延後入獄辦法。 （美聯社）

前Theranos公司高管巴爾瓦尼（Ramesh Sunny Balwani）日前找到了一個延後入獄的辦法，他因與前老闆兼情人荷姆斯 （Elizabeth Holmes）設計的血液測試騙局而被預定開始服刑近13年。就在巴爾瓦尼應該向當局自首的幾個小時前，他的律師提交了文件，通知美國地區法官愛達維拉（Edward Davila），他不會入獄。

巴爾瓦尼曾試圖推翻對其12項欺詐和陰謀罪的定罪，並請求在此期間保持自由，該請求被達維拉3月9日的裁決，拒絕了。巴爾瓦尼的律師對此裁決在周三（15日）最後一刻提出了上訴，使他自首入獄的日期因此自動中止，該日期原定於太平洋時間周四（16日）下午2時。

根據巴爾瓦尼的律師庫柏史密斯（Jeffrey Coopersmith）提交的通知，57歲的巴爾瓦尼自去年7月被陪審團定罪以來，一直處於保釋狀態。這觸發了一項條款，即允許他在第九巡回上訴法院（Ninth Circuit Court of Appeals）對達維拉上周的裁決進行評估之前，可以因保釋保持自由。目前還不清楚上訴法院何時能處理該裁決。

根據庫珀史密斯周三提交的其他文件，如果巴拉瓦尼被送進監獄 ，將被關押在位於加州聖佩德羅（San Pedro）的終端島（Terminal Island）監獄。該監獄曾關押過其他幾位知名人士，包括20世紀30年代的黑社會頭目卡彭（Al Capone）、20世紀50年代因汽車盜竊案被關押的世界末日邪教領袖曼森（Charles Manson）和20世紀70年代的迷幻藥傳教士李利（Timothy Leary）。

39歲的荷姆斯和她的律師在定於周五（24日）上午在聖荷西舉行的聽證會上，將有機會試圖說服達維拉，允許她推遲原定於4月27日開始的超過11年的刑期。荷姆斯在懷孕期間，於11月18日因四項欺詐和陰謀罪被判刑，這將是她生下孩子後首次出庭。

儘管他們受到了不同的審判，但荷姆斯和巴爾瓦尼被指控的罪行基本相同，即兜售Theranos公司的血液測試系統，稱其為醫療保健領域的革命性突破。這些說詞曾使該公司在矽谷 紅極一時，並從投資者那裡籌集了近10億元。但Theranos公司的技術從未像荷姆斯和巴爾瓦尼吹噓的那樣有效，該公司因醜聞崩潰。這起刑事案件充分彰顯了矽谷的貪婪和傲慢。