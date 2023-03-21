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舊金山去年合約支出58億 占年度預算逾4成

編譯組／舊金山20日電
數據顯示，舊金山去年簽定的合約總金額為58億元，占年度預算的四成以上。圖為舊金山市長布里德。（美聯社）
數據顯示，舊金山去年簽定的合約總金額為58億元，占年度預算的四成以上。圖為舊金山市長布里德。（美聯社）

舊金山紀事報（San Francico Chronicle）指出，截至今年1月下旬，舊金山市府已和4000多家組織和企業簽定了1萬零900份合約，項目包括公務局（Department of Public Works）的工程計畫、遊民和可負擔住房局（Department of Homelessness and Supportive Housing）的住房和服務、選務處的投票軟體等。

這些合約的總金額高達數十億元，占舊金山預算相當大的比率。去年，舊金山的合約支出為58億元，占年度預算40%以上。

在紀事報收集到從2017年7月至今的可靠現行合約數據中，以舊金山市交通局（Municipal Transportation Agency）和西門子交通集團（Siemens Mobility）簽定的合約金額最大，市交通局以10億元向西門子購買了219輛輕軌列車，供Muni從2019年開始取代舊列車。

而在數據較不可靠的其他900份合約中，紀事報表示，有金額更大的現行合約，例如公用事業委員會（Public Utilities Commission）與兩家建築公司MWH Constructors和Webcor Builders簽定了價值18億元的合約，用來更新灣景區（Bayview）污水處理廠的設備。

紀事報指出，合約上列出的總金額被視為「不可超過」（not to exceed）的金額，通常比市府部門預期付給承包商的金額要高。超出預期金額的部分被稱為「應急資金」（contingency amount），通常取決於計畫範圍和發包部門。以遊民和可負擔住房局為例，應急資金通常占合約總金額的15%到20%，在新冠疫情期間，該局部分合約的應急資金曾高達50%。

根據數據，將近600家與舊金山市府簽定合約的供應商是非牟利組織，自2017年7月以來，他們約占現行合約供應商的15%。截至今年1月下旬，有54家非牟利組織的合約被加州檢察長辦公室撤銷、暫停或被視為違約。儘管這些承包商只占現行合約的1.4%，但他們的合約總金額達2億3400萬元。

鑑於最近發現兩家獲得數百萬元資金的非牟利組織有管理不善的問題，市議員司嘉怡（Catherine Stefani）和安世輝（Ahsha Safaí）已建議，必須對遊民服務組織的財務報告作出更嚴格的要求。

舊金山 遊民 預算

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