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經濟差 舊金山4郵區銷售稅2位數下降

編譯組／灣區20日電
由於經濟一直未能恢復正常，灣區小商業仍處於掙扎狀態。（美聯社）
由於經濟一直未能恢復正常，灣區小商業仍處於掙扎狀態。（美聯社）

儘管人們對新冠疫情的憂慮已逐漸減少，但灣區許多小商業仍然為了生存而掙扎著，持續與不變的經濟定律和疫情帶來的永久性變化進行鬥爭。

由於商品利潤愈來愈低、客流量不斷下降，在舊金山West Portal開業近90年的五金行Papenhausen Hardware東主艾吉拉（Karl Aguilar）說：「我們正處於赤字狀態，如果這種情況一直持續，我們將背負龐大的債務，最終破產。」

在經歷了疫情最不確定的時期、用完地方、加州和聯邦的薪資紓困金後，灣區部分像零售店和食品店等低利潤小型貿易商已打算關店，因為經濟從未恢復正常。

舊金山商會（San Francisco Chamber of Commerce）總裁暨執行長方達雷（Rodney Fong）說：「我們必須面對現實，早在疫情發生之前，小商業和零售業就已存在壓力。」他指的壓力包括舊金山申請營業執照昂貴、零售業競爭激烈、公共安全隱憂等問題。

方達雷說：「對小商業主來說，最糟糕的事就是不可預測性。」

方達雷補充，隨著愈來愈多勞工返回市中心上班並光顧當地商店，經濟狀況已較趨穩定，但顧客的流失和企業不固定的辦公室工作時間，使許多小商業難以堅持下去。

雖然舊金山小商業銷售額下降得最明顯的是市中心，但與疫前相比，其他郵區的小商業銷售額也不見起色。

數據顯示，自2019年第三季度到2022年第3季度，舊金山市中心四個郵區的銷售稅收出現了兩位數的下降，降幅從12%到32%不等，獵人角（Hunter's Point）郵區下降了14%，包括舊金山動物園在內的西南大部分郵區則下降了11%。

不過，並非所有舊金山郵區的經濟狀況都是悲觀的，有九個郵區的銷售稅其實有所增加，幅度介於0%到10%之間。

由於期待的經濟復甦未能實現，不僅打擊了零售商和餐廳，也改變了灣區居民的工作模式、購物和娛樂方式，這一點可以從聖荷西Tabard劇院計畫關閉清楚看出。

Tabard劇院執行藝術總監威廉斯（Jonathan Rhys Williams）表示，關閉計畫是由多個因素促成的，包括重回劇院的顧客很少、疫情紓困計畫即將結束、當地生活成本居高不下等。

舊金山 疫情 灣區

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