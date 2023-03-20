屋崙華埠劫案 華婦金項鏈8秒被搶 幸無大礙

圖為劫匪搶劫得手的瞬間。（受訪者供圖）

屋崙 （也譯奧克蘭）華埠 18日下午2時許，連續發生兩起搶劫金鏈案件。其中一起發生在華埠Franklin街一家餐廳門口。有華人在人行道等待，劫匪開車停下，兩個非裔大漢跑下車，強行搶走華婦的金項鏈逃之夭夭，整個過程僅僅八秒。受害者頸部輕微紅腫，並無大礙。

屋崙華埠近期治安起伏。台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，18日下午2時許，社安隊正常下班，只留下隊員駐守在一些路口的移動崗哨，剛好目擊搶劫。在Franklin街700街區，有40多歲的華人女子，帶著兩個小朋友在路邊站著。一輛車靠近，車上有四個人，下來兩個非裔大漢，強行扯掉華婦脖子上的金項鏈，跳上車逃跑，整個過程僅僅八秒鐘。因為身邊有小孩，華婦都沒有反應過來，所幸沒受大傷，只是因拉扯導致脖子輕微有些紅腫。有目擊者報警，警方過來，但沒有找到受害者。社安隊隊員又幫忙找到被搶華婦，讓警方做了筆錄。

馬作林表示，社安隊18日還碰到華裔老人外出購物，車門大開的情況，不得不安排兩個隊員看守近一個小時，等到車主回歸。他也提醒市民外出小心，別帶貴重財物，盡量財不外露，別給不法分子可乘之機。社安隊也在19日、20日增加人手巡邏。

華埠藍天使 義工巡邏隊隊長鄺偉表示，當天並非只有一起搶劫。劫匪非常囂張，還在華埠另一地搶劫華人金鏈得手。此後，劫匪還先後去了兩家金鋪，其中一家老闆發現不對頭，讓劫匪離開。另一家金鋪雖然被劫匪光顧，但有所準備，對方空手而歸。籃天使在事件發生後的第一時間就通知給了屋崙警局，并透過微信群通知商家，以便他們提高警覺。