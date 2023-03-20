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慈濟舊金山支會新春感恩祈福：願天下無災

記者劉先進／舊金山報導
慈濟舊金山支會在日落區會所舉行新春感恩祈福會。（受訪者供圖）
慈濟舊金山支會在日落區會所舉行新春感恩祈福會。（受訪者供圖）

慈濟舊金山支會18日在日落區會所舉行新春感恩祈福會。這也是疫情爆發後的三年來，支會在日落區會所首次舉辦對外開放活動。今年的感恩祈福主題是，慈悲行善福滿門，智慧處世德傳家。

佛教慈濟基金會美國總會董事陳濟弘，西北合心區副執行長陳雪玲，第四區市議員殷嘉立、駐舊金山台北經濟文化辦事處領務組組長張麗賢，舊金山支會負責人林育貞等出席。

慈濟舊金山支會在日落區會所舉行新春感恩祈福會。（受訪者供圖）
慈濟舊金山支會在日落區會所舉行新春感恩祈福會。（受訪者供圖）

感恩祈福會首先分享影片，回顧一年的點點滴滴。新冠疫情在全球肆虐，各國封城鎖國，經濟蕭條，加上 2022 年的俄烏戰爭，氣候變遷和各種資源短缺，造成物價上漲，許多人陷入困境。全球的慈濟志工走入貧窮苦難人身邊，發揮「人傷我痛、人苦我悲」的精神，深入到各國社會暗角，期盼志工走過之處，能以愛撫傷，以愛翻轉生命。

每一年，佛教慈濟基金會創辦人證嚴法師將著作版稅收入，製作成福慧紅包，在歲末祝福或新春祈福時，分送給大家，向慈濟志工和社會大眾，表達感恩。今天由林育貞、陳濟弘、陳雪玲，代表證嚴法師將這份祝福，交到所有的會眾手上。隨後，在陳雪玲的帶領下，與會者一起以心燈祝願世界和平、天下無災。

舊金山 疫情 氣候變遷

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