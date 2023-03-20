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灣區又降暴雨 塞拉山積雪增加2吋

編譯組／灣區19日電
19日這場暴風雨繼續給塞拉山區添增一、兩吋積雪。(美聯社)
19日這場暴風雨繼續給塞拉山區添增一、兩吋積雪。(美聯社)

暴風雨繼續席捲北加州灣區19日飄下幾陣雨。太浩湖與塞拉山北區原已積雪深厚，19日這場暴風雨繼續給這些山區添增一、兩吋積雪。

北加州19日的風雨晚間繼續持續。根據國家氣象局，北加州本周初將出現兩次暴風雨，包括19日這場暴風雨在內，舊金山灣區的土地將更為潮濕，山區積雪繼續添厚。國家氣象局氣象學家洪岱爾 (音譯, Dial Hoang) 說，至少新的一周開始時，都將是下雨的陰天。

灣區最近一場暴風雨於上周六降臨，大部分地區均籠罩於風雨中。根據國家海洋與大氣管理局，19日上午8時30分，屋崙博物館附近已降下0.51雨水，舊金山市區降雨0.67吋，Tamalpais 山脈降雨0.87吋。

包括大部分康曲科士達縣在內的東灣內地降雨量為0.25吋到0.41寸之間。南灣聖他克拉拉縣降雨量只有0.04吋，不過附近聖他克魯茲山脈降雨量則大增為0.39吋至0.69吋之間。洪岱爾說，灣區沿岸19日將降下0.25吋雨水，聖他克拉拉谷降雨量將為0.1吋。

東灣山區與聖他克魯茲山脈19日降雨量為0.5吋到1吋之間。周一期間，灣區將開始出現陽光，晴好的日子將持續到周三，當時另一場暴風雨將帶給灣區沿海地帶一至兩吋雨水，同時給積雪深厚的塞拉山帶給更多積雪。

根據全國氣象局氣象家穆勒 (Cory Mueller) ，塞拉山北區到20日上午之前將降下1至2吋雪。80號公路經過唐納山口 (Donner Pass) 路段通車情況不佳。然而整體估計，穆勒稱從周一至周三，塞拉山將繼續將下一吋積雪。

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