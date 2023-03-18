9校分享招生信息 籲提供低收入生更多資源

羅達倫計畫在立法層面幫助學生減輕入學的困難，他認為九所學校的合作是難能可貴。（記者王子涵／攝影）

加州 獨立學院及大學協會（AICCU）17日在聖他克拉拉大學發起提案「上加州私立大學是可能的」（California Private College is Possible），呼籲向申請私立大學的低收入 家庭學生提供更多資源，讓更多學生接受私立高等教育 。

提出該倡議的九所私立院校代表以及華裔州眾議員羅達倫（Evan Low）參與活動，學校代表向學生家長和社區大學學生分享招生信息、入學要求、財政援助等信息。

AICCU協會執行長蘇亞雷斯（Kristen Soares）表示，許多學生和家長因私立院校高昂的學費，從未考慮過報名，但這一情況即將改變；「我要特別感謝州眾議員羅達倫，過去一年中與初創的九所院校積極溝通，討論如何吸引低收入及第一代大學生。」蘇亞雷斯說。

羅達倫指出，自己的成長經歷讓他了解工薪階層負擔下一代學費的艱辛；「加州教育系統是為所有不同背景的學生設計的，根據1960年代出台的大師計畫（Master Plan），接受高等教育是免費的。」羅達倫指出，大師計畫設定的目標，是學生在畢業後能夠獲取足夠的知識技能，找到薪酬不錯的工作，有能力供養家庭，實現美國夢。「現如今，我們都知道這是很難實現的。」羅達倫計畫在立法層面幫助學生減輕入學困難，並認為九所學校的合作是珍貴難得的。

包括聖他克拉拉大學在內的九院校成立的加州私立學院聯盟（CPCA），旨在共同為加州學生提供更低的大學准入。